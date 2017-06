El PS fixa la data per fer un congrés ordinari i renovar els càrrecs directius

El Partit Socialdemòcrata (PS) celebrarà un nou congrés ordinari el proper 21 d’octubre per renovar els òrgans directius de la formació i escollir les persones que hauran de preparar les dues cites electorals previstes per l’any 2019, les generals i les comunals. Per tant, el PS haurà d’escollir un nou comitè executiu que substitueix l’ara encapçalat per Vicenç Alay com a president, David Rios com a primer secretari i Susanna Vela com a secretària d’organització.



Segons va matisar ahir el partit a través d’un comunicat, el congrés s’ha volgut convocar «amb prou antelació per poder preparar-lo adequadament. I és que es té molt present que la direcció de la formació que sigui escollida per la militància tindrà el repte d’afrontar les dues cites electorals decisives que han de tenir lloc, tret de sorpresa, l’any 2019». Per tant, «es dóna prou temps per les persones interessades a postular-se per configurar de forma correcta tant la seva candidatura com el programa que preveuen defensar».

Comitè directiu / La data del congrés es va escollir ahir durant una reunió del comitè directiu, on també es van analitzar diferents qüestions d’actualitat, com els resultats de l’enquesta feta pública fa uns dies pel CRES o la polèmica generada per la declaració de la plataforma esquiable de Soldeu com a projecte d’interès general, que serà un dels eixos de la sessió de control a Govern que ha de tenir lloc demà al Consell General. Durant aquesta sessió també es parlarà del projecte de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell i un hipotètic projecte alternatiu per a la continuació de la desviació de Sant Julià, entre altres.