Telèfon d’atenció 24 hores i advocat gratuït per a les víctimes de violència de gènere i domèstica

Aplicació del Conveni d’Istanbul per protegir les víctimes

El telèfon d’atenció a les víctimes de violència de gènere i domèstica (el 181) estarà disponible les 24 hores al dia a partir del mes que ve. Aquest és un dels avenços que el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va presentar ahir en la tercera reunió de la Comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica que permetrà que les persones que ho necessitin sigui ateses per professionals no només en cas d’urgències, sinó també per donar consells i assessorament tant psicològic com jurídic. Fins ara, el servei ja existia però només funcionava des de les nou del matí fins a les cinc de la tarda, i a partir d’aquesta hora les trucades es derivaven a la Policia.Un altre dels fets a destacar és que es proporcionarà a les víctimes un advocat gratuït per tal que es puguin personar en el procediment i, per tant, «tingui una participació molt més activa». Segons va indicar el ministre, en algunes ocasions la violència de gènere o domèstica ve acompanyada de violència econòmica, de manera que encara que la víctima disposi d’ingressos o patrimoni no demana un advocat. «El fet que ho facilitem i que permetem tenir un advocat gratuït esperem que serà un impuls important perquè moltes víctimes de la violència decideixin accionar davant la Justícia», va augurar. Fins ara, no s’atribuïa un advocat d’ofici en les causes penals perquè «s’entenia que el Ministeri Fiscal ja podia accionar». La modificació del reglament d’assistència i defensa tècnica lletrada suposarà, va afirmar Espot, un «pas endavant molt important».S’espera que els avenços esmentats animin les víctimes a denunciar els agressors. En aquest sentit, el responsable de la cartera d’Afers Socials va informar que enguany es posarà en marxa un programa per atendre també als agressors.Segons el ministre, les estadístiques policials des del mes de gener fins el mes de maig d’enguany comparades amb les del mateix període de l’any anterior demostren que el nombre d’intervencions i d’infraccions penals comeses relatives a la violència de gènere i domèstica «es mantenen més o menys estables».Amb tot, però, Espot va reconèixer que sí que ha augmentat el nombre de persones ateses pel servei d’atenció a les víctimes de gènere i domèstiques. Així, mentre que durant els primers cinc mesos de l’any 2016 es van atendre una trentena de persones, en el mateix període d’enguany ja se n’han atés una cinquantena.L’increment respon, va assegurar, a l’obertura de nous canals que han provocat «un major nombre de derivacions per part de la Policia però també d’atenció a les persones i les famílies, de l’Àrea d’atenció a la infància i a l’adolescència, del servei de salut mental, de la Unitat de Conductes Adictives, i de les pròpies associacions amb les quals també tenim protocols de col·laboració».Per tant, va afegir, «creiem que aquests protocols de derivació amb uns canals molt preestablerts que abans no existien faciliten que totes les associacions i departaments derivin cap al servei especialitzat establert a aquest afecte i això ha promogut aquest increment de casos atesos». Si ens basem, però, en les intervencions de la Policia en els delictes comesos «no hi ha un increment», va concloure.

- L’associació Stop Violències va reclamar ja fa gairebé un any que s’apliquessin al Principat els articles del Conveni d’Instabul que protegeix les víctimes de violència de gènere i domèstica i que va entrar en vigor a Andorra l’any 2014. Alguns dels punts d’aquest conveni són, precisament, l’atenció telefònica 24 hores al dia, els set dies de la setmana, així com proporcionar advocats de manera gratuïta a les víctimes.

- Altres aspectes que el conveni requereix i que encara no s’han aplicat al país són que es preguin les mesures legislatives necessàries «per permetre la creació de refugis apropiats, fàcilment accessibles i en nombre suficient, per oferir allotjaments segurs per a les víctimes, en particular les dones i els seus fills, i per ajudar-les de manera proactiva», o que també es tingui en compte els fets de violència per a determinar la custòdia dels fills i «perquè l’exercici de qualsevol dret de visita o de custòdia no comprometi els drets i la seguretat de la víctima o dels fills».