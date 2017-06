Marsol creu que el projecte del Fener dinamitzarà la parròquia

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, va exposar ahir que el comú «està encantat» amb el projecte per convertir la zona del Fener Boulevard en un centre comercial. «Dinamitzarà la parròquia», va destacar Marsol, que va reconèixer que de moment no ha contactat amb els comerciants perquè opina que amb qui han de parlar són els propietaris.



«Encara no hem parlat amb la constructora, quan ens ho demanin li donarem els permisos perquè es puguin iniciar les obres, en aquest sentit, no tindrem cap problema, perquè la família és molt compromesa», va argumentar ahir Marsol, en una roda de premsa per presentar la festa del poble. A més, la cònsol va afirmar que «iniciatives com aquestes demostren que el país tira», ja que és una «inversió que ajudarà a consolidar la zona».

Per la seva part, Joan Babot, president de l’associació de comerciants del Fener Boulevard, on s’instal·larà el centre comercial, també es va mostrar optimista. «Com a president estic súper content, suposo que els comerciants també ho estan», va matisar Babot, que forma part de la família propietària. A més, va afegir que «és un punt positiu per Andorra i que hi hagi gent decidida per apostar per Andorra». A més, va destacar que el projecte afavorirà tant el comerç del Principat com el de la zona.



De moment, però, encara no hi ha massa detalls de com serà aquest edifici. «Serà un centre comercial ampli, lluminós, amb moltes places de pàrquing. Només podem dir això», va exposar el comerciant. En aquest sentit, va agregar que, de moment, no hi ha «més punts exclusius o precisos» per comentar sobre la nova infraestructura.



El que sí que se sap és que estarà llesta en un període màxim de tres anys i que se situarà a la zona del carrer Na Maria Pla, amb el de la Unió i la rotonda KM0, on actualment està situat el pàrquing comunal del Fener. El Pla Estratègic del Turisme de Compres determina com la zona de l’eix central comercial les avingudes Meritxell i Carlemany, així com la del Fener Boulevard. Ara, amb aquesta proposta, es vol unir aquesta àrea amb les de dues avingudes. «Passarà a integrar-se amb l’eix central», va puntualitzar Babot.



Una de les complicacions és que el carrer de la Unió és la via més transitada del país i, especialment, la que connecta amb la rotonda del KM0. «Tot això comportarà que durant un temps hi hagi un moviment d’obres», va explicar el representant de la zona.

Negocis prioritaris / Els establiments de l’àrea van rebre recentment una carta en la qual se’ls anunciava el canvi. En concret, es tracta d’una quinzena de comerciants que tenen negocis en el carrer Na Maria Pla, que forment part del recinte de l’aparcament. Joan Babot, però, va assenyalar que es preveu que aquests negocis tinguin prioritat a l’hora d’instal·lar-se en el nou centre comercial.



Per una altra banda, s’espera que el centre comercial tingui dues plantes destinades a aparcaments, en la qual hi haurà unes 700 places per a vehicles. Amb això es doblarà la capacitat del pàrquing comunal del Fener, on hi ha 350 places. «És important consolidar els aparcaments de la parròquia», va defensar Marsol. La cònsol no es va mostrar preocupada en què en el temps que duri la construcció del centre comercial hi pugui haver una pèrdua de places. «Durant la construcció hi podrà haver dèficit de places d’aparcament, però com que la construcció es farà en dos o tres anys, segurament ja haurem consolidat més places», va dir.



La llei del sòl preveu que el 15% del terreny consolidat de les iniciatives privades se cedeixi al comú. De moment, Marsol va indicar que es desconeix en què es destinarà aquest terreny, però va argumentar que no serà en aparcaments perquè ja n’hi haurà en el centre comercial.