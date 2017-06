Les reformes urbanístiques centren el debat del pla comercial

Les reformes urbanístiques centren el debat en la comissió per l’eix central del Consell Andorrà per a la Competitivitat del Comerç (CACC) van explicar ahir les representants dels comerciants de les avingudes de Meritxell i Carlemany. El CACC, que és una de les potes del Pla Estratègic de Compres liderat per Govern, va néixer el març perquè entitats públiques i privades abordessin les necessitats de cada un dels sectors comercials del país.



En aquest context, Sònia Yebra, presidenta dels comerciants de l’avinguda Meritxell, i Susagna Venable, presidenta dels comerciants de l’avinguda Carlemany, van avançar ahir que el principal punt que s’està debatent en el CACC són les reformes urbanístiques que requereix aquest eix central. Més enllà de l’embelliment, també es busca millorar les façanes o homogeneïtzar els rètols, però no van donar més detalls. De fet, entitats públiques i privades encara se segueixen reunint per perfilar quines mesures s’hauran de fer a curt, mitjà i llarg termini. En concret, a l’eix central es preveu fer una cinquantena d’accions.



Precisament per això, Yebra, Venable i Joan Babot, representant dels comerciants del Fener Boulevard, van anunciar ahir que s’uneixen les tres entitats per abordar els canvis que comporti el pla estratègic. «La iniciativa privada és la que ha de liderar aquest projecte nou, promocionat per Govern», va matisar Babot.



«L’objectiu de l’entitat és congregar el màxim de socis comerciants per poder definir una estratègia conjunta de comerç», va precisar Yebra. En aquest sentit, el desig dels tres comerciants és que s’adhereixin a la nova entitat els representants de prop dels 700 punts de venda que hi ha en aquesta àrea. De moment, però, van indicar que desconeixen com s’organitzarà aquesta nova entitat.