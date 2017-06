La Seu retirarà tota la simbologia franquista que queda al municipi

La Seu d’Urgell retirarà tota la simbologia franquista que queda en carrers, edificis i espais públics del municipi. En l’últim ple municipal es va aprovar per unanimitat la moció presentada per ERC, mitjançant les esmenes aportades per la resta de grups municipals, informa RàdioSeu. En nom de l’equip de govern (PDeCAT), l’alcalde urgellenc, Albert Batalla, va matisar que s’ha introduït alguns canvis al text inicial pel que fa a insígnies o plaques franquistes, en el qual també es feia referència al monument existent al cementiri municipal.



Batalla va recordar que amb els anteriors alcaldes ja es van treure del monument del cementiri les referències explícites a la dictadura, en el mandat de Joan Ganyet i que, posteriorment, en el període de Jordi Ausàs, es va consensuar posar-hi «·una placa a la memòria de tots els morts de la Guerra Civil». L’alcalde va opinar que, per tant, en aquest cas ja se n’ha eliminat les connotacions feixistes i que «actuar en aquell espai amb sensibilitat, perquè hi ha familiars que hi tenen els seus difunts».



Pel que fa a una altra de les peticions de retirada, la dels escuts dels antics pavellons militars, l’equip de govern va puntualitzar que el que hi ha és «l’actual escut de l’exèrcit de terra, i no hi ha cap normativa que permeti retirar-lo, tampoc la llei de memòria històrica, ens agradi més o menys l’escut». En canvi, el PDeCAT es va mostrar «totalment d’acord» que es retirin totes les plaques i inscripcions amb simbologia franquista explícita i que s’insti els propietaris a fer-ho en el cas d’edificis privats.



Sobre la retirada de plaques, el grup de Compromís hi va donar suport però va opinar que «és un dels temes més delicats, perquè hi ha sensibilitats molt diferents». La portaveu del grup, Conxita Rabasa, va opinar que «una cosa és la memòria històrica objectiva, i l’altra la memòria individual de cadascun», per la qual cosa defensaven «eliminar les referències a escuts».



La CUP va donar suport a la moció. Pau Lozano hi va afegir que «ja que parlem de treure tots els símbols que exaltin el franquisme, caldria també un acord de revisió i eliminació de tots els noms que facin referència a càrrecs franquistes», pel que fa per exemple a determinats noms actuals de carrers de la ciutat.



D’altra banda, el ple municipal va aprovar la retirada de les plaques existents en espais públics de la ciutat que facin referència a Jordi Pujol. La moció, presentada per Compromís, va rebre el suport dels grups d’ERC i la CUP i l’abstenció del PDeCAT. L’alcalde va censurar l’actuació de Pujol i la seva família, però va qualificar la moció d’«oportunista» perquè està pensada per «veure com es pot posar en problemes l’equip de govern» ja que només fa referència a una persona concreta investigada judicialment, en un cas que, segons va recordar, encara s’ha d’esclarir.