Més suport i seguiment per al Síndic Municipal de Greuges

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat per unanimitat una moció per fer un seguiment i suport de l’activitat del Síndic Municipal de Greuges, Àngel Rúbio. El debat de les dues mocions, presentades per la CUP i Compromís, es van unificar per trobar «un punt d’acord per presentar-ho conjuntament», amb les aportacions també de l’equip de govern (PDeCAT) i d’ERC, segons informa RàdioSeu.



Rubio va donar la benvinguda a la creació del grup de seguiment i va expressar el desig que serveixi realment per solucionar problemes que durant els darrers anys ha exposat de manera continuada. Tot i això, Rubio va matisar que anys enrere aquesta coordinació ja havia existit i que funcionava, per la qual cosa va fer una crida a recuperar la fluïdesa en la relació entre el defensor del ciutadà i la corporació municipal.



El Síndic Municipal de Greuges també va demanar que es revisés l’acta del ple extraordinari del mes passat, en el qual va presentar l’Informe Memòria 2016, perquè va considerar que no s’hi ha fet constar algunes de les reflexions i apreciacions que hi va fer.