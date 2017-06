Vall Banc tanca el 2016 amb un benefici d’11,8 milions d’euros

Vall Banc, l’entitat financera creada a partir dels fons lícits de BPA que va començar a operar el maig del 2016 i que va ser adquirida pel fons J. C. Flowers al juliol del mateix any, va tancar l’exercici fiscal del 2016 –que va finalitzar el 31 de desembre– amb un benefici consolidat d’11,8 milions d’euros, una xifra que, segons assegura l’entitat, en demostra «la resiliència i prosperitat tot i les difícils condicions dels mercats andorrà i europeu», segons va informar ahir l’entitat bancària. Després de vuit mesos d’operativa, Vall Banc va tancar el 2016 amb uns recursos gestionats que ascendeixen a 2.251 milions d’euros. El conseller delegat del banc, Christoph Lieber, ha assegurat que el rendiment de Vall Banc durant el seu primer any de vida «ha superat totes les previsions inicials».



Vall Banc disposa de 831 milions en actius, 669 milions d’euros en dipòsits, 122 milions de fons propis i 365 milions d’euros d’inversions creditícies netes. Durant els primers vuit mesos d’operativitat, entre maig i desembre del 2016, les entrades i sortides de la clientela han estat «equilibrades», segons informa l’ANA. Pel que fa al desbloqueig de la renda variable, l’AREB continua treballant activament per desencallar la qüestió.

Ràtio de solvència excel·lent / A 31 de desembre del 2016, Vall Banc tenia una ràtio de solvència del 31,19%, una xifra que, segons l’entitat bancària, està per sobre de la mitjana dels bancs del país i «supera de bon tros» les exigències regulatòries, que estableixen el mínim en el 10%». De manera similar, la ràtio de liquiditat del grup va ser del 54,46%, davant del mínim del 40% que marca la llei.



Per tot plegat, el conseller delegat de Vall Banc, Christoph Lieber, s’ha mostrat convençut que els resultats del 2016 «indiquen que anem pel bon camí», ja que han superat «totes les previsions inicials», de manera que «és obvi que la nostra visió i la filosofia convencen els clients».



Inversió en tecnologia / En aquest sentit, Lieber ha avançat que Vall Banc segueix compromesa amb la voluntat de proporcionar a la clientela «serveis i tecnologies d’avantguarda que vagin més enllà dels estàndards habituals», i per fer-ho ha anunciat que tenen previst invertir més de 10 milions d’euros només en noves tecnologies en els pròxims anys, per a la digitalització dels seus productes i serveis.



L’objectiu de l’entitat, segons el conseller delegat, és aconseguir que Vall Banc esdevingui el primer banc andorrà en gestió de patrimoni. L’esforç ha dut l’entitat a col·laborar amb BlackRock, la gestora d’actius més gran del món, tal com es va anunciar el 30 de març de 2017.