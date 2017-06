L’accés a l’Estadi Comunal tindrà un pas elevat o soterrat

Travessar la CG1 a l’alçada de l’Estadi Comunal serà menys perillós. La proposta de construir un pas elevat o soterrat per creuar la carretera per accedir a la instal·lació esportiva ha guanyat la votació popular sobre els pressupostos participatius, en què la ciutadania ha decidit què fer amb 200.000 euros que ofereix el Ministeri d’Ordenament Territorial.



La proposta més votada, la de la passarel·la, ha obtingut 432 vots. En segon lloc, ha quedat la possible construcció d’un monument al coll de Jou, amb 421 vots, i en tercera posició, la proposta que demanava tres remodelacions: la instal·lació de semàfors per a invidents, la de carretells informatius de travessar en verd per als infants, i la possible instal·lació de pintura antilliscant als passos de vianants, amb un suport de 185 vots.



El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, i el director del departament, Manel Riera, van presentar ahir els resultats de les votacions que es van realitzar des del 16 de maig fins al 9 de juny. Torres i Riera en van fer una valoració molt positiva, tenint en compte que és la primera edició, assegurant que se senten «molts satisfets» sobre com ha transcorregut tot el procediment. La participació total ha estat de 1.082 persones, que van atorgar fins a 2.319 vots, ja que cada persona podia escollir tres proposicions diferents.



El ministre va indicar que el pròxim pas és demanar tres pressupostos a enginyeries andorranes perquè presentin la millor idea, tenint en compte que la proposta guanyadora possibilita la construcció del pas de manera soterrada o elevada. La idea de l’Executiu és licitar les obres abans d’acabar l’any. Malgrat la falta de pressupost, Torres va avançar que, segurament, es destinarà la totalitat dels 200.000 euros pressupostats i, en cas que quedi algun romanent, es destinarà al pressupost participatiu de l’any vinent.



En relació a la proposta guanyadora, Torres va destacar que el país «guanya en seguretat dels vianants i també en la millora circulatòria». El ministre va remarcar que el procés participatiu serveix per «accelerar aquells projectes que preocupen més a la gent».



Per concloure, el ministre i el director van entregar els tres premis als guanyadors i es van fer una fotografia del grup. El ministre va expressar el seu agraïment a la població: «Com més col·labori la gent, tant andorrans com residents, millor serà el nostre país».