BBB- amb perspectiva estable, el ràting de MoraBanc

L’agència de qualificació Fitch va emetre ahir la seva opinió sobre el ràting de MoraBanc, mantenint-lo estable en BBB- amb perspectiva estable i un ràting a curt termini d’F3. El banc manté les qualificacions per segon any consecutiu, equiparant-se a la qualificació del país, segons va informar ahir l’entitat.



L’agència de ràting situa la banca andorrana en un moment de transició amb la incorporació de noves regulacions. En aquest sentit, des de l’entitat es valora positivament que Fitch mantingui el seu nivell de confiança després d’una important transformació del banc que inclou les fortes inversions tecnològiques fetes, com la nova banca digital, la transformació profunda de l’organització, i l’adaptació dels sistemes i processos del banc a les millors pràctiques i regulacions internacionals.



Per a MoraBanc, mantenir el ràting estable «reforça la línia estratègica del banc per adaptar-se a l’escenari actual, una transformació que permet encarar el 2017 amb un creixement del benefici, com estem veient ja, a punt de tancar el primer semestre d’enguany».



En el seu informe, Fitch destaca la fortalesa de les ratios de capital i la capacitat de generar resultats. Després de ser l’entitat amb la ràtio de solvència més alta d’Andorra, MoraBanc ha tancat l’exercici 2016 incrementant-la fins al 32,41% en base a la normativa andorrana i fins a un 19,04% (CET1) segons els estàndards internacionals (Basilea III).



L’agència també valora positivament l’estratègia aplicada per MoraBanc en els últims mesos per minimitzar els riscos, la capacitat per mantenir un bon nivell de morositat, incrementar el nivell de cobertura i mantenir un balanç sòlid.