Artistes d’arreu del món posen en valor el patrimoni cultural i natural

La presentació del catàleg de l’Andorra Land Art (ALA) va reunir ahir molts artistes a la Fàbrica de la Llana,tot i que la majoria dels que hi van poder assistir eren del país. L’ALA divulga i impulsa els postulats d’aquest moviment sorgit a finals dels anys 60 a l’Amèrica del Nord, que relaciona estretament la creació artística i el paisatge on s’insereix l’obra. «Estem molt contents, se’n parla moltíssim de nosaltres», va clamar el comissari de l’esdeveniment, Pere Moles.



La Biennal presenta una cinquantena d’obres d’artistes d’11 països, que amb les seves obres valoren el patrimoni cultural i natural d’Andorra. Les peces s’han exposat en quatre grans eixos: el Camí dels Drets Humans, la Fàbrica de la Llana, Els Miradors i la Zona Ras. «La majoria de gent que ve, ho fa per veure la Fàbrica de la Llana», va precisar Moles. Andorra és un marc ideal per desenvolupar la simbiosi entre obra d’art contemporània i paisatge. El Camí dels Drets Humans homenatja als refugiats, ja que als anys 30 i 40 van agafar la «via andorrana» que travessava els Pirineus a la recerca de la seva llibertat. El camí interparroquial comunica dos dels principals punts d’entrada al nostre Principat: al sud, el de coll de Jou (Sant Julia de Lòria) i, al nord, el de port de Sisquer (Ordino). En aquest camí és on s’ubiquen la majoria de les obres d’art de l’edició de la Biennal Internacional Andorra Land Art. Actualment, el Ministeri de Salut del Govern i els comuns estan promocionant la via com a «Camí saludable dels Drets Humans d’Andorra», amb el suport de l’OMS.



La Fàbrica de la Llana, edifici històric de la part alta d’Escaldes-Engordany tancat i abandonat des de fa molts anys, és un dels vestigis més significatius del teixit industrial de l’Andorra de fa més d’un segle. Amb gairebé dos mil metres quadrats, al segon eix de l’Andorra Land Art 2017 s’hi fan projeccions i instal·lacions de videoart. També s’hi presenta una part de la col·lecció d’art contemporani de la Fundació Sorigué i, alhora, l’edifici exerceix les funcions de centre d’informació. Indubtablement, aquesta és una ocasió immillorable per redescobrir les instal·lacions.



El tercer eix, denominat Els Miradors, es troba a la carretera del coll d’Ordino a Canillo. En aquesta zona, on recentment s’ha obert al públic el Mirador del Roc del Quer i que és a prop de les Estructures autogeneradores de Jorge Dubon, diversos artistes han fet intervencions que mostraran com aprofitar els espais que ofereixen les talaies naturals. H