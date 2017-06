Un total de 25 films competeixen a la secció oficial de Picurt

Picurt és la mostra de cinema de muntanya dels Pirineus on es presenten diferents tipus de films de les muntanyes d’arreu del món. La directora del festival, Montse Guiu, va explicar ahir que aquest any han arribat fins a 170 cintes de les quals 75 han estat seleccionades i 25 d’elles es disputaran els premis. Les pel·lícules provenen de 18 països diferents.



Guiu i Cinta Pujal, tècnica de l’Àrea d’Arxius i documents de l’Arxiu Nacional d’Andorra, van presentar ahir el festival que se celebrarà del 20 al 24 de juny i, per segona vegada, es projectarà una part del seu programa a Andorra. Cinta Pujal va explicar tot el ventall d’activitats i projeccions que es duran a terme durant els cinc dies. Per primer cop, s’inclourà el premi de Medi Ambient Gall fer, una au considerada com un animal en regressió per la presència humana. El premi constarà de quatre categories: Andorra, Vallnord, Ciutat de la Seu i Endesa.



Guiu va fer una crida contra el canvi climàtic durant el discurs, donant èmfasi a la crítica dels documentals. «La secció del medi ambient serà molt forta», va assegurar.

També es projectarà un film que tractarà d’un especial sobre els refugiats i un altre sobre la fam del món. A més, la directora va presentar les tres vesprades i les exposicions del festival. «Sempre hem concebut Picurt com una manifestació artística, no només cinematogràfica», va dir.



El festival vol transmetre la sensibilització i importància cap a el ser humà i la terra.

Guiu va concloure que Picurt ha entrat a les escoles. «És molt important perquè s’integri el festival a la població i perquè els nens treballin i estudien coses referents a la muntanya. Avui en dia la canalla viu a un núvol i es fonamental que es sensibilitzin amb la muntanya i l’entorn per a un futur conscienciat», va remarcar.