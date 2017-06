L’EuroCup inclou el MoraBanc a la prellista per a la pròxima campanya

Tot i que ho sembli, el MoraBanc no sap encara si jugarà l’EuroCup la pròxima temporada. La segona competició continental europea va fer pública ahir una prellista amb 24 equips, entre ells el tricolor, però que en cap cas és la definitiva. Aquesta simplement conté a tots aquells que s’han guanyat el dret a participar-hi i d’altres, com el Bilbao Basket, que per culpa de l’equip que dirigeix Joan Peñarroya no havia aconseguit plaça –corresponent al vuitè classificat– però que ha estat convidat a participar.



Des de la cúpula del MoraBanc es va declinar fer declaracions, deixant clar que aquest només és un primer pas, però sí que va enviar un comunicat als mitjans de comunicació deixant clara la situació en la qual es troBa: «Fa setmanes que el club treballa per buscar finançament per a aquest repte i farà pública en els pròxims dies la decisió definitiva, que es prendrà en una reunió del consell d’administració. Per poder mantenir totes les opcions obertes calia formalitzar la inscripció i per això formem part d’aquesta llista que s’ha publicat».



El finançament al qual es fa referència ascendeix a entre 200.000 i 300.000 euros. Aquest és el pressupost que cal per fer front a la segona competició europea de clubs, el problema més difícil de solucionar tot i que també hi ha d’altres de menys transcendència que no haurien d’impedir que els tricolors juguessin competició europea.



Parlem d’altres requisits que l’EuroCup ha demanat als clubs. Aspectes com el transport preocupen a l’ens continental, però tot i que per viatjar a Andorra cal volar fins a Barcelona o Tolosa i enllaçar el camí per carretera durant prop de tres hores, no és motiu suficient per negar la participació al MoraBanc, com tampoc ho hauria de ser el Poliesportiu. Si per a la Lliga Endesa l’escoll dels requisits s’ha superat, també hauria de fer-ho a l’EuroCup. El problema principal, doncs, és econòmic i possiblement també esportiu, ja que per jugar dues competicions l’ideal seria gaudir d’un vestidor amb dotze jugadors del primer equip.

Repercussió garantida / L’impacte i la repercussió de jugar l’EuroCup, però, és inqüestionable. La cúpula de l’entitat va fer pública aquesta llista després de celebrar una trobada per debatre el futur de la segona competició continental i també van presentar alguns indicadors sobre els resultats del curs ja acabat, als quals s’inclou el creixement de l’assistència als pavellons i de l’audiència a la televisió.

Duel Quino-Guille Colom? / La prellista dels clubs la formen el MoraBanc, Bilbao, Herbalife Gran Canària, Cedevita Zagreb, Partizan NIS de Belgrad, Buducnost VOLI Podgorica, Paris Levallois, ASVEL Lioó Villeurbanne, Limoges CSP, Ratiopharm Ulm, FC Bayern de Múnic, ALBA de Berlín, Hapoel de Jerusalem, Dolomiti Energia Trento, Grissin Bon Reggio Emilia, Fiat de Torí, Lietkabelis Panevezys, Lietuvos Rytas Vilnius, Zenit de Sant Petersburg, Lokomotiv Kuban Krasnodar, Darussafaka Istanbul, Galatasaray Odeabank Istanbul, Tofas Bursa i l’ Unics Kazan de Quino Colom. Si es dona la carambola, podria haver-hi duel fratricida entre el base del conjunt rus i Guille Colom.



Quant al format de competició, els equips jugaran una primera lligueta en quatre grups de sis equips, dels quals 16 accedeixen a una segona abans de passar a les eliminatòries, amb vuit equips restants, que jugaran quarts, semifinals i final al millor de tres enfrontaments.