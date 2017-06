El gran xou ‘Open d’Escaldes’

L’Open Internacional d’Escaldes lluita any rere any per un posicionament dins del gegant llistat de competicions que s’organitzen arreu d’Europa. El trofeu que organitza el Club Karate Xavier Herver ha fixat el seu lloc al calendari en el tercer cap de setmana de juny, així que aquest any es disputarà demà, dissabte i diumenge. Tot just coincideix amb la Premier League, que es disputa els mateixos dies a Toledo, i alguna altra prova com l’Open d’Àustria que sí ha afectat en el nivell però no en la participació. El secret per no fer decaure les inscripcions és que l’Open ha buscat dos distintius que el desmarquin de la resta de competicions: «Volem que el que vingui s’ho passi bé», és una de les fórmula que delata l’anima mater del trofeu, Xavier Herver. L’altra, els diners. 5.000 euros en premis, una xifra que molt pocs organitzadors poden oferir.



Així doncs, el Prat Gran no faltarà a la cita d’omplir el parquet de tatamis per gaudir de les kates i els combats de kumite, però allà també s’hi podran veure una sèrie d’activitats paral·leles per fer partícip el públic i amenitzar la vetllada.



Per exemple, hi ha un concurs d’aficions. Està destinat als acompanyants dels lluitadors. Per grups de 10 a 16 persones han de fer una coreografia sobre una temàtica concreta, que aquest any Herver ha decidit que sigui la mítica pel·lícula Grease. De fet, ja han confirmat que hi participaran les aficions del CK Just català i el CK MPI de Navarra. 300 euros per al guanyador i 100 per al segon, que no està malament. Es valorarà la simpatia, el vestuari, el ball... «I entre els membres del jurat hi haurà la cònsol de la parròquia, Trini Marín». Paraula d’Herver.



També se sortejaran dos viatges de cap de setmana i, fins i tot, hi ha una competició extra amb participants desconeguts. Els prop de 600 participants que preveu l’Open entraran en un sorteig per formar dos equips amb dos lluitadors sèniors masculins i dos femenins, a més de dos de la categoria sub-21, també de cada sexe. Un equip es dirà Andorra i l’altre, Turisme –en honor a un dels patrocinadors– i els guanyadors s’enduran 1.600 euros.



Per si això no és prou, aprofitant que dissabte és el dia Olímpic, la intenció d’Herver és desplaçar a tots els que estiguin al Prat Gran a la plaça Copríncep per fer-se un selfie multitudinari.



En el vessant competitiu, s’hi donaran cita 48 equips de Portugal, Espanya, França, Itàlia i Andorra amb premi de 500 euros per al millor club, i en el vessant individual als dos primers.



Amb tots aquests ingredients, l’Open té tots els preparatius a punt per ser un gran xou.