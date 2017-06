L’usuari pagarà un màxim de 1.455 euros per ingressar un mes

El Govern va aprovar ahir un decret per modificar les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) de determinats actes i procediments realitzats pel Servei Andorrà d’Atenció Sanitària (SAAS). Segons va explicar ahir el ministre portaveu, Jordi Cinca, la nova relació de col·laboració entre ambdues entitats permetrà que a partir d’ara la CASS pagui les tarifes per processos mèdics i no per actes individuals. És a dir, es pagarà un preu únic per un conjunt de proves i d’accions mèdiques quan es doni l’alta al pacient i no per cada una de les intervencions que se li faci durant la seva hospitalització. De forma paral·lela, també s’estableix un preu únic per cirurgia major ambulatòria amb l’objectiu de potenciar aquesta activitat i dos preus diferenciats per al servei d’urgències en funció de la complexitat d’aquesta.La modificació, va assegurar el ministre portaveu, «afectarà el mínim possible l’usuari», que com a màxim pagarà 1.455 euros per un ingrés hospitalari d’un mes. Els preus fixats estableixen que el primer dia d’hospitalització tindrà un cost de 150 euros, entenent que és el moment en què es fan més proves, i a partir del segon i fins el dia 30 es cobraran 45 euros per dia. De la suma d’aquestes tarifes resulta el topall de 1.455 euros. A partir del dia 30, el cost de l’ingrés diari serà de 16 euros. Es comptaran a part les pròtesis, la sang i els seus derivats, així com els fàrmacs especialment costosos o l’hemodiàlisi. En les tarifes d’urgències tampoc s’inclou el cost del TAC.Per a altes mèdiques la participació de l’usuari serà de 30 euros al dia i per a altes quirúrgiques de 135 euros el primer dia i de 30 euros la resta de dies també amb un màxim de 30 dies. A partir del dia 31 d’ingrés o en el moment en què es resolgui el procés agut, el pacient passarà a pagar la tarifa d’estada postaguda/crònica que li significarà 16 euros al dia.La modificació, que s’engloba dins de la reforma sanitària, no busca, segons Cinca, un estalvi immediat per a les arques de la CASS sinó que vol trobar «l’estabilitat de la despesa sanitària» mantenint la qualitat del servei. «Sense que mantenir la qualitat vulgui dir que hi hagi un increment any rere any de la despesa», va aclarir. L’objectiu és, va remarcar, «trobar un model que a la llarga doni estabilitat racionalitzant costos i mantenint la qualitat». D’altra banda, les noves tarifes volen fomentar que l’atenció hospitalària es dugui a terme amb el grau de complexitat que li pertoca, incentivant l’ús d’altres recursos com són l’atenció primària o l’hospitalització a domicili.Tampoc tindrà, va afirmar Cinca, un efecte ni en positiu ni en negatiu per als usuaris, ja que seguiran pagant el 10% del total i la CASS el 90%, com ja es feia fins ara. Amb tot, va reconèixer que en casos particulars pot passar que un pacient ingressi i necessiti de pocs actes i que, per tant, el cost que pagui sigui més alt que per a la resta. O que, a l’inversa, un pacient pagui menys a través d’aquestes tarifes per procediment que si hagués hagut de pagar acte per acte les proves que se li han realitzat. En tot cas, va matisar, «tot ha estat estudiat perquè de mitjana l’ingrés no costi més del que costa ara». A més, va agregar, «l’usuari només paga el 10% del cost total, de manera que l’afectació sempre serà molt baixa».

- El consell de ministres va aprovar ahir dues licitacions que formen part del «procés d’ordenació dels serveis socials i sociosanitaris». La primera fa referència a les auditories d’eficàcia i eficiència dels serveis socials i sociosanitaris del país amb l’objectiu d’avaluar les diferents dimensions dels serveis, com ara la cobertura, l’accessibilitat, l’efectivitat, el finançament i el grau de satisfacció dels usuaris. Aquesta era una de les accions que el Consell General va encarregar al Govern en el monogràfic de polítiques socials que es va dur a terme el novembre passat a iniciativa del PS. Segons Cinca, a partir d’ara aquests treballs es realitzaran cada dos anys per fer una avaluació continuada dels serveis.

- La segona licitació fa referència a la convocatòria del concurs per establir el sistema de preus públics i de contraprestació als usuaris dels serveis socials i sociosanitaris. Amb aquesta acció es donarà «homogeneïtat al sistema de preus públics» i es definiran «els paràmetres de copagament i els nivells de serveis que han de tenir cadascuna de les prestacions» com són la residència, el centre de dia, l’atenció a domicili, el centre ocupacional i l’acompanyament a la vida autònoma. De la mateixa manera han d’establir un sistema de contraprestacions dels usuaris senzill i eficaç, però que alhora tingui en compte les necessitats específiques de cada grup d’usuaris.