Notícia L’Executiu concedeix 817 ajuts per a l’habitatge de lloguer En total, s’han rebut 1.286 sol·licituds, una xifra similar a la de l’any passat Vista aèria d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Autor/a: ANA

En la primera fase d’adjudicació dels ajuts a l’habitatge de lloguer el Govern ha aprovat la concessió de 817 ajuts. Una xifra, segons va manifestar el ministre portaveu, Jordi Cinca, que s’anirà incrementant en les properes setmanes quan les persones que de moment han estat descartades aportin la informació o documentació requerida.

Cinca també va indicar que en total s’han rebut 1.286 sol·licituds, una xifra similar a la de l’any passat. Enguany, la partida que el departament d’Afers Socials destina als ajuts és d’1,4 milions d’euros, una quantitat que també va en la línia dels últims anys, tal com va puntualitzar el ministre.



Tampoc han variat els preus màxims d’ajut al lloguer mensual que s’estableix en funció de la modalitat familiar. Així, el topall per una persona és de 600 euros, de 630 euros per a dues i de 660 euros per famílies de tres o més membres.



Els requisits / Aquesta convocatòria es regeix pel Reglament regulador de les prestacions econòmiques de serveis socials i sociosanitaris. Per tant, els sol·licitants han hagut de complir amb les condicions establertes en la nova regulació, i els beneficiaris d’ajuts econòmics ocasionals també han pogut accedir a aquests ajuts.



Així mateix, aquelles persones que tenen béns immobles de propietat amb un valor inferior a 10 vegades el LECS personal anual, també han pogut accedir a aquests ajuts, i s’han inclòs com a col·lectius prioritaris les dones en situació desavantatjosa que conviuen en una llar desestructurada, i a les dones víctimes de la violència de gènere i domèstica. Pel que fa al llindar per tenir dret a l’ajut s’ha mantingut, i el barem personal se situa en 1,2 LECS, que equival a 1.189,76 euros mensuals.