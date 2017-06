Notícia La comissió BPA fixa un calendari d’actuacions en l’àmbit financer Cinca explica que els canvis hauran de ser sobretot legislatius Part dels membres que integren la comissió BPA. Autor/a: EMILIO PRENAS

El ministre de Finances, Jordi Cinca, va comparèixer ahir novament davant la comissió especial de vigilància i prevenció de risc per a l’estabilitat financera, coneguda com a comissió BPA, amb l’objectiu de «treballar per enfortir la plaça financera del país» i dotar de més eines els sistemes de supervisió, tant l’INAF en el cas de la «prudència» com la Uifand en el cas del blanqueig. Durant la reunió es va fixar un calendari d’accions que caldrà implementar al llarg dels propers anys, especialment en l’àmbit legislatiu, perquè «no passi mai més el que va passar amb BPA i perquè puguem potenciar les virtuts del sistema».



Tal com va exposar el responsable de la cartera de Finances, en els propers dos anys es durant a terme actuacions legislatives en relació, entre d’altres, amb l’acord monetari en la mateixa línia dels textos que s’han de signar en les properes setmanes com la llei del sector assegurador o la llei contra el blanqueig de capitals.



Cinca va reiterar que la voluntat és que «les iniciatives i esforços ingents» que s’estan fent «tinguin homogeneïtat» i enforteixin la plaça financera potenciant les seves fortaleses i evitant que casos com el de BPA «es tornin a repetir». «Cal que tinguem l’objectiu comú d’enfortir la plaça financera en favor de l’economia del país», va concloure.



D’altra banda, fonts de la comissió van indicant que el mes vinent seguiran treballant les mesures legislatives que cal implantar, així com altres temes relacionats amb l’estabilitat financera que encara s’han d’abordar com ara el pagador d’última instància o la possibilitat d’adherir-se al Fons Monetari Internacional (FMI). Els consellers generals que formen part de la comissió esperen que a finals de mes se’ls faciliti un calendari amb els terminis fixats per debatre sobre totes aquestes qüestions.