Notícia La Seu aprova crear un pla de dinamització comercial La proposta ja s’està desenvolupant a altres localitats El carrer dels Canonges de la localitat alturgellenca. Autor/a: EL PERIÒDIC

El ple de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha aprovat una moció que proposa crear un pla de dinamització del comerç local. El text presentat per ERC va tirar endavant tot sumant els vots favorables de l’equip de govern (PDeCAT) i la CUP, que hi van fer les seves aportacions, mentre que Compromís es va abstenir.



ERC va explicar que el pla de dinamització «és una eina que a d’altres ciutats els ha servit i que ara el comerç de la Seu no té». El grup republicà defensa que «abans de definir models cal una avaluació prèvia, i això només ho dóna el pla de dinamització del comerç», alhora que va incidir en el fet que «els hàbits de consum han canviat i cal adaptar-hi el comerç». Una actuació que consideren que ha de dur a terme una persona externa que pugui treure conclusions més objectives sobre les mancances i els punts que cal millorar.



La tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Mireia Font, va mostrar-se d’acord amb la mesura però va recordar que l’Ajuntament ja té en marxa diverses accions per potenciar el teixit comercial de la ciutat. Font, d’altra banda, va recordar que aquesta setmana mateix s’ha publicat una convocatòria al DOGC que permet demanar l’ajut del Govern per elaborar estudis d’aquest tipus i que està oberta fins al setembre. La regidora del PDeCAT creu, en tot cas, que «cal fer passes perquè el comerç s’adapti als nous hàbits de consum» i «conscienciar de l’hàbit de comprar a la Seu, alhora que defensa que «el comerç de la Seu també té coses molt positives».



Actualment el consistori ja té en marxa un Pla Estratègic Impulsa i d’altres accions en procés de tirar endavant. Mireia Font també va detallar que 15 botigues de la ciutat s’han inscrit per fer-se una autodiagnosi gratuïta i millorar la rendibilitat.