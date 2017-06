El Pas estudia que hi hagi agents cívics per controlar el turisme

Encamp estudia que hi hagi uns agents cívics al Pas de la Casa que ajudin a controlar el turisme que va a la localitat i no respecta les normes de convivència. «El mateix touroperador porta els seus vigilants o agents cívics, que s’encarreguen una mica del control de tota la clientela, li fan un seguiment», va explicar ahir el cònsol d’Encamp, Jordi Torres. Com a tall d’exemple, va remarcar que és una figura que ja s’utilitza en algunes localitats dels Alps i que ara volen implementar al Pas de la Casa per evitar els aldarulls que es donen en aquesta localitat a l’hivern quan venen joves a esquiar i consumeixen altes dosis d’alcohol. En aquest sentit, va relatar Torres, aquests agents quan veuen un client del seu touroperador que està en una discoteca «amb un comportament fora del que és normal» els acompanyen a l’apartament o dissuadeixen aquelles persones que estan fent soroll pel carrer.



De moment, però, aquesta iniciativa encara ha de madurar, ja que es va presentar per primer cop ahir a la Taula transversal per l’oci nocturn del Pas de la Casa, que era la segona vegada que es reunia i congrega el sector públic i privat. «Hem de veure com podem crear la figura i si ho fem mitjançant reglamentació», va puntualitzar Torres, que hi va afegir: «Hem d’acabar de parlar quin caire li donem».



A banda de Torres, en la taula transversal també hi van participar el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, i la ministra de Medi Ambient i Agricultura, Sílvia Calvó, així com representants dels hotelers i dels comerciants de la localitat encampadana. Espot va exposar que de cara al pròxim hivern es preveuen incrementar les sancions als locals que no respectin normes de convivència. En aquest sentit, inclús, en el cas que les faltes siguin reiteratives es contempla tancar l’establiment durant una setmana o períodes més llargs. També es vol prohibir la venda d’alcohol abans que es tanquin els establiments. Ara es debat, si això s’aplicarà una hora o mitja hora abans de la clausura del local.