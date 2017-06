Cansament entre el veïnat de la localitat

Els veïns del Pas de la Casa mostren un visible cansament de la situació que es dona a la localitat encampadana a l’hivern, especialment a partir del mes del gener, quan hi arriben grups de joves. Una d’aquestes persones és Lydia Mulato que viu en un carrer davant de l’entrada de les pistes. Molts dels pisos de la zona a l’hivern l’ocupen joves que durant la nit beuen alcohol i no respecten les normes del civisme. «Deixen brossa, tiren ampolles al carrer des dels edificis o inclús fan les seves necessitats a la via pública», lamenta Mulato. Però aquesta brutícia, exposa, encara es veu més quan tornen a pujar les temperatures, es fon la neu i queda al descobert.



Però aquest no és l’únic inconvenient. Explica que, sovint, fan destrosses. Fins i tot, un matí es van trobar que algú havia robat palets d’un supermercat i els havia posat sobre els capós dels vehicles sense «importar-los les destrosses que podien fer». Aquests grups de joves, diu, tenen aquest comportament, dins i fora de casa. Durant la passada campanya d’hivern, Mulato va llogar un pis a uns temporers a través d’una agència. «Me l’han destrossat tot», ressalta indignada.



Per aquesta veïna cada hivern és una lluita constant i manifesta que s’ha queixat al Comú d’Encamp en nombroses ocasions. «Només ho netegen i ja està», puntualitza.



La dona, d’origen francès, porta més de 30 anys en el Pas de la Casa. Exposa que la situació que hi ha ara no sempre ha estat així. Quan ella hi va arribar, hi havia un altre tipus de turisme, però en els darrers anys ha canviat. Mulato hi veu un problema greu perquè, ressalta, que això està perjudicant que acudeixen un altre tipus de visitants a la localitat. «Venen turistes i quan veuen aquest ambient no volen tornar», argumenta.



Manuela Nela, una altra veïna del Pas de la Casa, pensa d’una manera similar. «Anys enrere hi havia un altre tipus de clientela», defensa. Ara, però, «els grups de joves que arriben, ho destrossen tot» i, a més, no deixen beneficis econòmics.



Per tot això, tant Nela com Mulato volen que es trobi una solució. «No sé què hem de fer, però són les agències que els porten i se’ls hauria de demanar a les agències que els hi expliquin que no es poden comportar així», defensa Mulato.



Precisament, això és un dels projectes que s’han concretat a la Taula transversal sobre oci nocturn del Pas de la Casa que engloba autoritats, així com el sector hoteler, de restauració i comercial. El cònsol d’Encamp, Jordi Torres, explica que de cara al pròxim hivern s’està elaborant un manual de bones pràctiques que es repartirà entre els touroperadors i els establiments. En aquest, s’aconsellarà als turistes com s’han de comportar en el Pas de la Casa. En el cas que no funcioni aquesta mesura, no es descarta que s’apliquin més sancions. «Si veiem que la gent no respecte les recomanacions i fa el que vol, llavors haurem de mirar la manera de passar a les obligacions», assenyala el cònsol. També es preveu augmentar els controls acústics dels locals o les proves d’alcoholèmia, així com buscar un reglament per donar més seguretat i garanties als propietaris d’hotels o allotjaments turístics, entre altres mesures.