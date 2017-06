Andorra la Vella descarta el pas soterrat a La Rotonda

El Comú d’Andorra la Vella descarta construir el pas soterrat per al trànsit a la plaça de la Rotonda. Segons va informar ahir la cònsol major de la parròquia, Conxita Marsol, els estudis tècnics realitzats fins ara confirmen que el projecte és «viable i assumible», malgrat que s’han evidenciat problemes que dificultarien l’execució del soterrament.



Marsol va especificar que la infraestructura seria sostenible, ja que tindria un cost aproximat d’1.600.000 euros, però que el principal conflicte esdevindria en els accessos a dos espais d’aparcament que tenen els edificis privats de la zona, ja que en construir-se el pas soterrat, els ciutadans no podrien accedir als seus llocs d’aparcament. En total, la cònsol va especificar que es veurien afectades una vintena de places.



A més, Marsol va concloure que el soterrament no és «tan necessari com per arribar a plantejar un conveni amb els propietaris» de dits aparcaments, per tant, el projecte queda en stand by.

Accés dels vianants a Meritxell / Un altre problema que va destacar la cònsol és que si es fes el pas soterrat, un tros de la part alta de l’avinguda Meritxell s’hauria de fer també per a vianants perquè «potser no hi podrien accedir els vehicles», però aquest seria un fet menys «difícil» d’executar en comparació a la solució que cal trobar a la problemàtica dels aparcaments, va especificar Marsol.

Alternatives / Tot i això, la corporació buscarà «solucions alternatives» per donar accés al trànsit rodat. Una de les propostes assumibles i que podria realitzar la corporació –segons l’estudi encomanat a l’empresa Suport Enginyers Consultors– passaria per soterrar el trànsit provinent del carrer Dr. Mitjavila en direcció al carrer Prat de la Creu, però això planteja haver de convertir la part alta de l’avinguda Meritxell fins a l’encreuament amb el carrer de la Creu Grossa en exclusiva per a vianants, una decisió condicionada a diferents factors, com l’opinió dels comerciants i veïns i els estudis de mobilitat que avalin una circulació rodada fluïda.



La cònsol també va plantejar la possibilitat de fer un pas elevat per a vianants «molt modern i que cridi l’atenció» a l’alçada de la Rotonda o «utilitzar el pont actual fent algun canvi de circulacions». Per ara, però, són nomes plantejaments. En tot cas, Marsol va detallar que la voluntat és que «no hi hagin talls entre la circulació de la part alta i la part baixa de l’avinguda Meritxell.



El cost de l’estudi de viabilitat del soterrament del trànsit a La Rotonda ha tingut un cost de 4.075,50 euros.

Un pas a la Unió / D’altra banda, Marsol va assegurar que fer un pas soterrat al carrer de la Unió és «molt poc viable, és encara més complicat que el de la Rotonda, i pel que hem parlat, és més difícil de construir, ja que té moltes més entrades de pàrquing» i també presenta massa «desnivell».

En aquest sentit, Marsol va afegir que la diferència d’alçada entre la rotonda del Km 0 i la de la Dama de Gel és massa elevada. A més, «jo recordo que quan vaig estar a Govern aquest tema ja es va parlar i que es va dir que aquest projecte era molt difícil d’executar per sota», va remarcar Marsol.



El pas que potser la cònsol veuria més viable és el de Bonaventura Armengol, però segons la mateixa, primer «s’hauria d’estudiar i fer els informes corresponents».