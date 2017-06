Els Castellers d’Andorra sempre han intentat fer diades originals i diferents. El president dels Castellers d’Andorra, Juli Peña, amb el Relacions Públiques de la colla, Raymond Juan, van presentar ahir l’actuació castellera que se celebrarà aquest dissabte. Aquesta constarà en aixecar un pilar i un castell a les set parròquies.



Peña va explicar ahir que els objectius de la diada són acostar el món casteller a tot el Principat. També va afegir que és important dinamitzar el mes de juny, ja que és un dels mesos en què els esdeveniments i turisme és més baix.

A més, els castellers volen celebrar la commemoració del tercer aniversari de la primera reunió per a la formació de la colla castellera. «Han passat tres anys i encara existeix alguna parròquia on encara no hem actuat, i això no pot ser, som una colla del país i de totes les parròquies, per això, hem d’actuar a totes elles».Peña va especificar que a Sant Julià serà el primer cop que tindrà lloc un acte casteller. L’eslògan de la jornada és Cap parròquia sense castell.

L’ordre del recorregut casteller serà el protocol·lari. L’actuació començarà a les 11 del matí a la plaça davant de l’Oficina de Turisme a Canillo. A les 12.10 hores aniran a Encamp, a la plaça dels Arínsols, davant del comú. Tot seguit, a les 13.20 hores, actuaran a Ordino, a la plaça Major, davant el comú.



Després faran un dinar de germanor al prat del Colat, a la Massana. A les quatre de la tarda actuaran a la plaça de les Fontetes. A les 17.10 hores es desplaçaran fins a Andorra la Vella, a la plaça de la Rotonda.

A les 18.20 hores aniran a Sant Julià de Lòria, a la plaça de la Germandat, on coincidiran amb els actes del Mundial de Trial i, per últim, a les 19.30 hores, acabaran la jornada a Escaldes-Engordany, a la plaça Coprínceps.

Juli Peña ha volgut fer una crida a tota la gent d’Andorra: «Demanem que tota la gent del país vingui a fer pinya i celebrar amb nosaltres aquest tercer aniversari». També va matisar que «som la colla castellera de tot el Principat i, per tant, representem a totes les parròquies, no hi ha res millor amb aquesta actuació que demostrar i portar a la pràctica el que portem a l’escut, Virtus Unita Fortior (tots junts fem força)».



L’esdeveniment casteller s’ha pogut organitzar gràcies a Autobusos Nadal, que patrocina l’actuació i portarà la colla d’una parròquia a l’altra.

«Com més gent siguem, molt millor», va reclamar Peña. Per acabar, Peña va fer un balanç positiu de la colla, afirmant que en tres anys han aconseguit moltíssim.