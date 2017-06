Abatut amb un tret un os de Naturlandia que s’havia escapat

Els treballadors de Naturlandia es van veure ahir obligats a abatre un dels cinc exemplars d’ossos del parc per «evitar danys personals». L’os abatut és Torb, un dels dos cadells que fa dos anys van néixer al parc, fills de Julio i Iaia. Torb i Neu són els únics cadells que, per ara, han nascut al parc.



L’incident va succeir sobre les 10 del matí. L’os, mascle, de 2 anys d’edat i 150 quilograms de pes, es va escapar per un forat del recinte, traspassant la primera tanca elèctrica de 3.400 volts i 1,5 metres d’alçada. La tanca l’hauria trencat prèviament un dels ossos grans, que l’hauria excavat per dormir. La segona protecció, de fins a 4,5 metres d’alçada i 3.400 volts, no va ser cap impediment per a l’os petit, que va fer un petit forat per evitar-la.



En el moment dels fets, el cap del parc i el veterinari feien una prova de control rutinari a un altre animal del parc quan van veure l’os fora del tancat. Immediatament van avisar un treballador perquè vigilés l’os mentre anaven a carregar el dard d’anestèsia. En aquest espai de temps, l’animal es va dirigir cap a un dels treballadors i davant de la situació de risc, un altre treballador va optar per disparar-li un tret que va matar l’animal. Abans de ser localitzat, fonts del parc van confirmar que l’os ja hauria matat prèviament una ovella.



Per aquests motius, es va activar el protocol de seguretat previst en aquests casos. El director de Naturlandia, Enric Ordoñez, va emetre els preceptius avisos al Cos de Banders i la Policia i al cap d’operacions del parc.

reunió per decidir Mesures / El ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar que ahir a la tarda va tenir lloc una reunió entre els responsables de Naturlandia, del Comú de Sant Julià de Lòria, el cap de Govern i la ministra de Medi Ambient per analitzar els fets. La trobada també va servir per avaluar mesures i accions a prendre per «restablir la normalitat» i evitar que es pugui produir un acte semblant en un futur. «S’han d’avaluar quin tipus d’accions s’han de prendre» va dir Cinca.



D’altra banda, el cònsol major de Sant Julià de Lòria, Josep Miquel Vila, va comparèixer ahir al vespre per explicar que els protocols de seguretat del parc funcionen, i va recalcar que «quan un os s’escapa hi ha sistemes de seguretat que han funcionat i mai han generat cap risc per les persones». Vila va admetre la importància dels animals, però va anteposar la seguretat de les persones: «Tenim afecte per tots els animals, no només per l’os, i segurament el personal del parc ha vist algun risc i ha actuat», va matisar. Vila va afegir que el succés s’haurà d’analitzar bé i estudiar si les mesures que es van prendre van ser les correctes. «Si algú no ha fet el que hauria de fer, rebrà les conseqüències que li pertoquin», va concloure.



Els Banders i del departament de Medi Ambient estan elaborant l’informe tècnic que reculli totes les dades del succés. El parc romandrà tancat temporalment –almenys durant quatre dies– per poder arranjar el forat i els animals quedaran custodiats en un espai protegit.

La Policia ha obert diligències per constatar la cronologia dels fets i concloure si hi ha hagut negligència o s’ha actuat correctament. H