Els operadors de telefonia de la UE eliminen el ‘roaming’

Des d’avui, la regulació del roaming s’aplica a tots els operadors de telefonia de la Unió Europea, és a dir, els europeus que utilitzin el seu telèfon en qualsevol país de la UE ho podran fer sense càrrecs afegits d’itinerància a la factura. A més dels països de la UE, també s’hi afegeixen tres països més del mercat econòmic europeu: Liechtentein, Noruega i Islàndia. Amb tot, els tres estats tindran entre tres i sis mesos per adaptar-se a la regulació, i no ho faran de manera immediata com els altres.



Andorra no forma part de cap dels dos grups, per tant, la despesa de roaming es manté. El Principat no té la obligació legal d’aplicar la regulació d’itinerància a la seva clientela, i els altres operadors tampoc hi estan obligats. Amb tot, el roaming a Europa desapareix per al client final, però no pe rals operadors, els quals s’hauran de seguir facturant entre ells amb uns preus que estan regulats i que aniran a la baixa en els pròxims anys.



Però això no afecta la clientela d’Andorra Telecom. Amb tot, a partir d’avui s’aniran oferint avantatges, com un nou producte que farà que les dades siguin més barates. A Andorra, el cost d’itinerància no desapareixerà, però gràcies a les reduccions, la ciutadania pagarà menys quan viatgi i usi el telèfon per la Unió Europea. El director d’Internacional i Roaming d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, enginyer en telecomunicacions, ha remarcat que l’objectiu final és que la clientela de la companyia no hagi de pagar res d’itinerància quan viatgi per Europa.