Preocupació per la trencadissa que pot suposar l’escissió de Grandvalira

Les conseqüències de la ruptura de Grandvalira poden ser molt perjudicials per al país i, per tant, el Govern no es vol quedar de braços aturats. El ministre portaveu, Jordi Cinca, va admetre ahir que ja s’han posat en contacte amb el conseller delegat de Saetde per conèixer el seu punt de vista. «Viladomat ha parlat amb el cap de Govern i algun ministre», va aclarir. Cinca va expressar que «el Govern està convençut que no podem perdre Grandvalira» ja que ha esdevingut «el buc insígnia de l’oferta de neu». «L’objectiu és preservar la marca i l’oferta» i, si cal, l’Executiu farà d’àrbitre en les converses, que seguiran atentament. Amb tot, el ministre va deixar clar que és «una relació mercantil, i els socis han de debatre en llibertat».



D’altra banda, ahir a la tarda es van presentar en un hotel de la capital els detalls de la plataforma esquiable de Soldeu, que ja es va presentar fa uns dies a Canillo, i que ha estat el detonant que Viladomat hagi decidit dissoldre Nevasa. El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va assegurar que «està clar que creiem molt en Grandvalira i la presentació ho demostra. La inversió és molt important, tant per a la parròquia com per a la societat. Tenim molt clar que la marca Grandvalira és una marca important, que ha costat 14 anys crear-la i no s’entén per què es vol fer, però en tot cas, nosaltres lluitarem perquè això aguanti».



Per la seva part, el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzake, va reconèixer que el trencament de Grandvalira seria «una tragèdia. No ho hem arribat a digerir i esperem que hi hagi una possibilitat perquè s’arregli a situació. Estem parlant de la marca més important que hi ha a nivell nacional, i esperem que la dissolució no es posi en marxa. També és un moment de reflexió per a nosaltres per mirar les alternatives i veure si podem adaptar la comunicació a partir del moment en què es dissolgui».



Per la seva part, el cònsol d’Encamp, Jordi Torres, va comentar ahir que «no desistirem de continuar lluitant perquè això no es produeixi, però no depèn de nosaltres. Tenim dos anys per endavant, de marge, i amb aquests dos anys a veure si ho podem reconduir».