Notícia La soprano Jonaina Salvador posa veu a la música de Haendel El concert d’estiu de l’ONCA s’apropa al públic en un format més íntim Salvador, durant l’actuació d’ahir al Prat del Roure. Autor/a: MARICEL BLANCH

L’ONCA, en format bàsic, juntament amb la soprano Jonaina Salvador, va oferir ahir al vespre el Concert d’estiu, que ha estat dedicat al compositor Georg Friedrich Haendel (1685-1759). Amb el títol Gala lírica Haendel, el programa estava format per un repertori barroc amb una formació típicament barroca (dos violins, un violoncel i un clavicèmbal) i amb la veu de Salvador.



El conjunt va interpretar un recorregut per les principals obres del compositor «amb la màxima varietat possible» i amb peces «molt expressives» i també de «virtuosisme», segons va explicar a l’ANA Josep Martínez Reinoso, violinista de l’ONCA.



El concert es va celebrar en un format «íntim», per tant, l’escenari es va traslladar a la platea del Prat del Roure. «Els músics surten de l’escenari i es posen a l’alçada del públic», va destacar Martínez, posant en relleu que d’aquesta manera es potencia «l’emotivitat» del recital.



La Gala lírica Haendel és una producció ideada per Martínez per repassar el repertori del compositor, que bàsicament va composar òperes i oratoris, i que en el concert es van poder escoltar a través de peces més conegudes com l’Ombra mai fù, que canta «la tranquil·litat» a l’ombra d’un plataner («ideal», va dir Martínez, per a un concert d’estiu) o Lascia ch’io pianga, i d’altres de més virtuoses com Tornami a vagheggiar.



L’ONCA vol apropar la música clàssica i dels grans compositors al públic.