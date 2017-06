Notícia Els 40 anys de les colònies AINA, en un documental El rodatge vol mostrar l’evolució dels infants des dels 7 als 17 anys Mossèn Ramon a AINA. Autor/a: Maricel Blanch

La casa de colònies AINA va néixer l’any 1976 de la mà de mossèn Ramon Rossell, rector de Canillo. 40 anys després, David Haro vol gravar un documental sobre la casa de colònies «que descrigui el que representa AINA des que un nen la descobreix amb 7 anys fins que arriba a ser-ne monitor». L’audiovisual es titularà Entre muntanyes.



Haro ha matisat que, tot i que l’essència del documental serà la casa de colònies, «aquesta va íntimament lligada a la vida de mossèn Ramon». El capellà va arribar fa 50 anys a Andorra i «s’ha erigit com una de les figures cabdals de l’entramat social. La seva dedicació durant més de quatre dècades s’ha vist reflectida en una casa de colònies que cada any acull centenars de nens que queden marcats per l’experiència única de formar part d’un col·lectiu que comparteix ensenyaments, vivències i amor».



El «testimoni visual» pretén seguir la línia cronològica dels infants que comencen a AINA amb 7 anys, quan arriben per primer cop a la casa de colònies, i seguirà els infants de 8, 9 i 10 anys que passen a la borda, fins a arribar als més grans, els de 17 anys, que passen part de l’estiu als campaments.



Els protagonistes d’Entre muntanyes seran els infants i joves que omplen cada estiu els espais d’AINA, però no faltarà un seguiment de la figura dels monitors. «Aquests, en molts casos, van complir totes les etapes d’infantesa, adolescència i joventut a AINA i són les persones que millor coneixen la voluntat d’ensenyança amb què mossèn Ramon va crear AINA», subratlla Haro. El documental recorrerà «totes les fórmules d’ensenyament, des de les espirituals a les terrenals, passant pels jocs a les reflexions col·lectives, fins a arribar a les nits musicals vora la foguera en què la innocència deixa pas a la consciència col·lectiva».



L’equip del documental sobre AINA està format per 10 professionals que rodaran durant l’estiu a la casa de colònies. Un altre dels objectius de l’equip és internacionalitzar el projecte i, per tot això, l’equip que vol realitzar el projecte demana un cop de mà, ja sigui econòmic o ajudant personalment.