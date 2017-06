L’EFA tem que el cost de la reforma laboral precaritzi els llocs de treball

El secretari tècnic de l’Empresa Familiar Andorrana (EFA), Joan Tomàs, va destacar ahir que la reforma laboral que està elaborant actualment el Govern ha d’intentar conformar un mercat «estable» i fer el possible perquè aquest no es quedi «estancat». A més, va detallar que l’EFA no vol que la reforma suposi un «cost excessiu per a les empreses», perquè aquest fet podria «precaritzar els llocs de treball».



El secretari també va remarcar que la reforma no ha de «posar en joc» el mercat actual. Tot i això, va especificar que actualment el mercat andorrà «ja funciona» i que l’objectiu hauria que ser més que res «potenciar-lo». Així mateix, Tomàs va destacar que amb la nova legislació s’hauria de procurar que fos «fàcil» obrir i tancar les empreses.



D’altra banda, el president de l’EFA, Francesc Mora, va apuntar que des de l’entitat s’estan estudiant els possibles «comentaris» que es faran sobre la reforma, ja que actualment l’EFA no ha presentat cap al·legació contra el projecte de llei i no ho farà fins que tingui tota la informació analitzada. Tot i això, Mora va remarcar que la nova llei ha de ser «responsable i assumible» i ha de mostrar compatibilitats entre el funcionament de les empreses i els drets constitucionals.

Marc impositiu / Mora també va destacar que l’estabilitat s’ha de portar tant al marc laboral com a l’impositiu. En aquest sentit, va remarcar que els darrers impostos instaurats al país «han funcionat» i que les «regles del joc han de ser estables per als d’aquí i per als de fora, perquè la inseguretat jurídica és el pitjor».



A més, Tomàs va afegir que el nou marc impositiu fixat durant els darrers anys al Principat s’ha realitzat per poder «signar convenis i homologacions amb els altres països». Tot i això, «la capacitat recaptadora del marc tributari andorrà no tindrà una pressió tant gran com en els països veïns».

Negociacions amb la UE / Tomàs i Mora van realitzar aquestes declaracions durant la presentació estratègica i el pla d’actuació de l’EFA, on també van detallar que una de les línies que segueix l’entitat és l’acord d’associació amb la Unió Europea (UE).



Segons va detallar Mora, la negociació «és un tema molt important» i tindrà «conseqüències estructurals en el sistema econòmic i jurídic del país, per tant, el marc empresarial canviarà». Per aquest motiu, l’EFA compta, des del 2015, amb l’assessorament d’experts per estudiar quins canvis patirà el sector i com es podran encarar.



Mora també va aprofitar per destacar que el Govern no està facilitant «tota la informació que la gent voldria» i que amb les dades actuals «no sabem cap a on s’està avançant el procés». En aquest sentit, va afegir que el «debat de la UE no sembla que estigui molt viu en la societat» i que des de l’Executiu s’hauria de fer més pedagogia «perquè no ens trobem d’aquí un, dos o tres anys que tenim un text de negociació preestablert sense que hi hagi hagut abans un debat social».

Successió / D’altra banda, Tomàs va detallar que el darrer informe de la Cambra (on s’assegura que només el 36% de les empreses té acordat el pla de successió) mostra una realitat. També va explicar que aquest fet es produeix perquè moltes de les empreses encara són joves, «de primera o segona generació», o per problemes en l’estructura de les entitats o el mateix mercat.

Propers actes / Finalment, Tomàs i Mora van fer esment de les properes actuacions que farà l’Empresa Familiar Andorrana, com un cicle de conferències que tindrà lloc el proper 4 de juliol i que es regirà sota el tíol Canvis tecnològics i emprenedoria social.



L’heliport és «essencial» i una «obligació» / El president de l’EFA, Francesc Mora, va destacar ahir que l’heliport és una infraestructura «essencial» per al país i que el Govern té l’«obligació» de crear-la. I és que segons va apuntar el secretari tècnic de la mateixa entitat, Joan Tomàs, Andorra ha de mirar «més enllà dels seus països veïns i ha de buscar connexions internacionals més llunyanes». Per aquest motiu, «tenint present que al Principat només s’hi pot accedir per carretera, creim que un heliport és bàsic per potenciar tot aquest sector». A més, Tomàs va destacar que des de l’EFA s’està treballant de forma jurídica i tècnica per impulsar els serveis de l’Aeroport Andorra-La Seu d’Urgell i establir «una llista de contactes potent».