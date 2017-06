Voltes creu que cal «coneixement» per avançar en l’àmbit empresarial

La 28a Trobada empresarial al Pirineu es va iniciar ahir amb la participació de més de 600 persones. Durant la trobada, el president de la Trobada, Vicenç Voltes, va posar en relleu la importància d’accions que «aportin nous coneixements», ja que «el coneixement i el talent marquen la diferència competitiva de les organitzacions», segons informa l’ANA.



Tanmateix, Voltes va destacar que la voluntat de la trobada no és només fer aquesta aportació, sinó també «compartir experiències». A més, va especificar que cal «el coneixement per avançar» i les «experiències per millorar».

Els canvis / D’altra banda, Voltes va evidenciar la velocitat dels canvis, ja que «abans» per fer-ne un potser havia de passar «una generació» i ara el que «ahir era vàlid avui ja no ho és, així que una de les qüestions és com podrem assimilar aquests canvis».



Per la seva part, el tinent d’alcalde de la Seu d’Urgell, Jesús Fierro (que va inaugurar la jornada en lloc de l’alcalde, Albert Batalla, que era al parlament de Catalunya), va destacar que el títol de les jornades, Estratègies en un món canviant, és «un pas més per posar en valor el món empresarial», així mateix, es va mostrar convençut que calen accions per ajudar el món empresarial.



Fierro també va recordar tot el que han fet les institucions per ajudar els empresaris, entre les quals el desplegamet de la fibra òptica a la ciutat.

Les jornades / La primera xerrada de la Trobada va ser la del director general de l’IESE, Franz Heukamp, que va abordar la qüestió de com prendre decisions en un marc canviant. L’expert va destacar que l’economia ha estat els darrers anys més «competitiva i complexa», que també ha patit una certa fragilitat i que cal ser capaç d’analitzar bé «el que passa al nostre voltant», de manera molt especial les amenaces. A més, va puntualitzar que, davant aquest marc canviant, la primera cosa que cal fer és «pensar en com encarem la presa de decisions» i «millorar-ho», ja que això tindrà un gran impacte en l’empresa. En aquest sentit, Heukamp va incidir en què cal flexibilitat. «L’entorn ens ve donat», va afegir, però el que més rellevància tindrà «és la nostra capacitat de prendre decisions».



La trobada, que té el suport de Crèdit Andorrà, es desenvoluparà durant dos dies i comptarà amb la intervenció d’una vintena de ponents.

La clausura / El ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital del Govern d’Espanya, Álvaro Nadal, serà l’encarregat de clausurar avui, a les 20.00, la 28a Trobada Empresarial al Pirineu.



Tot i això, la trobada s’obrirà a les nou del matí amb la conferència de Neus Munté, consellera de la Presidència i portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, i continuarà al llarg de tot el dia amb diverses ponències i taules rodones com les que protagonitzaran l’exconseller i professor d’economia i empresa Andreu Mas- Colell o el catedràtic de política econòmica, Anton Costas.



Ela assistents també podran escoltar l’exministre d’economia i hisenda i excomissari europeu, Pedro Solbes, i l’assessor econòmic i polític, Juan Verde, que va formar part de l’equip de campanya electoral de Barack Obama.



Per tot, l’edició d’enguany posa llum sobre quina influència té en l’empresa, el directiu i l’emprenedor, la problemàtica política interna de cada país i fenòmens d’abast més global.