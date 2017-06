França irromp amb nou equips a l’Andorra Sènior Cup 2017

L’Andorra Sènior Cup que va començar a caminar el 2010 amb sis equips participants de zones properes al Principat. Aquest any complirà vuit anys el cap de setmana vinent i, mirant enrere, no té res a veure. Són 32 –2 més que al 2016– els equips inscrits i l’organitzador, l’exjugador de futbol sala de l’FC Andorra Talín Puyaltó, va admetre que ha hagut de dir no a algun altre equip interessat perquè la logística ja està al límit. França, que no tenia participació, irromp amb força i tindrà nou equips representants, entre ells algun de primera línia com ara l’Olimpique de Marsella.



Una de les novetats destacades és que els jugadors estaran obligats a dur una polsera. L’objectiu és evitar fer trampes. Sí, tal com sona. Perquè Talín va deixar clar ahir que l’objectiu de l’Andorra Sènior Cup és una trobada entre gent que estima el futol, passar un bon cap de setmana. Però segons va explicar ahir, «més d’un equip ve aquí a guanyar, no a passar-ho bé, i l’any passat fins i tot va haver-hi un que va portar dos jugadors professionals de 32 anys».



Per aquí no passa l’organitzador i per això obliga a que els que juguin, tinguin la polsera acreditativa. Qui no la porti, haurà de presentar el seu DNI o passaport allà on jugui, i un responsable se la posarà».

Robert Fernández és dubte / Dit això, no faltaran els jugadors top que en una època o altra, han meravellat als futboleros. Un bon cap de cartell que és dubte és Robert Fernández, actual director tècnic del Barça: «M’ha dit que farà el possible per venir però fins a última hora no ho sabrà», va explicar ahir Talín. L’altra gran novetat és Thomas Christiansen, també dubte perquè actualment és entrenador i està pendent de trobar equip. «Si no ve, és que ja ha trobat la seva feina», va apuntar un altre dels que hi seran, el capità de l’Ezar de la Rioja Sánchez Jara. Amb ell hi haurà altres il·lustres com Yanguas, Arpón, Mingo, Tomás, Sanzol, Gerardo o Saánchez Jara.



32 equips necessitaran els camps d’Ordino, Borda Mateu i Estadi Nacional. També s’esperen altres activitats, com el zumba de diumenge.