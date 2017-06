L’Andorra Ultra Trail Vallnord torna a superar-se amb més de 2.500 inscrits

Nou edicions i cada any passa igual. L’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) se supera en xifres de participació, tot i que en els darrers tres anys, en superar els 2.000 inscrits, Cims Màgics deixava clar que en aquest aspecte, havien tocat sostre.



Per al 2017 hi ha una nova cursa, Eufòria, que permetrà superar els 2.311 corredors de l’any passat, evidentment el rècord. Les inscripcions diuen que la xifra se n’anirà als 2.518. Paral·lelament, també hi haurà un increment en la internacionalització. Un altre rècord. 49 països participants. Europa està pràcticament al complert representada i és Espanya la que més aporta, amb 955 corredors. També Amèrica. Fins i tot hi ha qui ve de la Polinèsia Francesa, que està a l’altra cara del món i són necessàries més de 30 hores de vol.



Entre ells, no falten els corredors de renom: Julia Böttger, Nahuel Passerat a Eufòria, Nerea Martinez i Nicola Bassi a la Ronda dels Cims, Sebas Sánchez i Laureda Carraz al Mític, Armando Teixeira i Eva Belles al Celestrail i Annie Baumber, Mila Duran al Marató.



Amb tanta gent, és obvi que cal una logística del tot complexa, que requereix tot un any de treball: «L’endemà d’acabar una edició, ja ens posem amb l’altra per poder garantir una bona organització», va confessar ahir Gerard Martínez en la presentació de l’edició del 2017. 425 voluntaris, 21 responsables de zona, 70 professionals sanitaris, 23 punts d’avituallament, 85 punts de control, 19.500 cintes i banderetes de marcatge, 14 mini-busos per al transport de corredors i acompanyants i –atenció– 16 tones de mercaderia i 15.000 litres de beguda. Unes xifres que fan por.



La tecnologia puntera que fa servir l’organització i la seguretat que es garanteix als participants és un dels aspectes que fan que aquest gran monstre que és l’AUTV continuï donant passes endavant. Per exemple, a Eufòria cada 30 segons es podrà saber on és exactament cada participant així que no hi ha gairebé marge per al risc perquè ningú es perdi. Això permetrà també fer un seguiment pràcticament al moment de tota la carrera que automàticament també es reproduirà al web i l’aplicació de l’AUTV.



Amb tot, hi ha un sistema de cronometratge que permet saber on és qualsevol corredor. Per això fan servir 25 punts d’un cronometratge que ha creat ja fa uns anys la pròpia organització i que compta amb vuit ordinadors i 17 smartphones, hi ha un enviament automàtic i ofereix de manera automàtica la publicació en línia dels temps de pas i la classificació, tant al web com a l’app, i un post al Facebook dels corredors.



Quant a l’streaming, el desplegament consisteix en vuit operadors de càmera, un realitzador i tres tècnics. Hi haurà emissió en directe d’imatges de les curses, dos informatius diaris en quatre idiomes que l’any passat van superar el milió de visualitzacions en 73 països del món. Tot això sense comptar les emissions a Teledeporte, Movistar, en tots els vols d’Iberia i un reportatge de 24 minuts en anglès per a la seva distribució.