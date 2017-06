Burjanadze renova per dos anys amb el MoraBanc

Beqa Burjanadze ha arribat a un acord amb el MoraBanc Andorra per continuar lligat a l’entitat tricolor dues temporades més. Es tracta d’una notícia de gran importància per al club, tant pel seu comportament exemplar fora de la pista com al parquet. I és que el georgià, tot i venir del Corunya de LEB Or, ha tingut uns números a la Lliga Endesa que el delaten com un dels jugadors més decisius de la plantilla.



Burjanadze ha anat de menys a més en minuts de joc fins assentar-se en el tercer esglaó, el de 21 per partit, juntament amb Jelínek i Nacho Martín. Només han jugat més que ell Albicy (27’), Shermadini i Walker (26’). El georgià ha respost a tal protagonisme amb 10,3 punts per partit que només supera el seu compatriota i jugador franquícia, Shermadini (15,3), també ha estat el segon en valoració (12,7) i el tercer en rebots (4,2).



D’aquí que el nou contracte millora les seves condicions econòmiques i el que és igual d’important: no inclou cap clàusula de sortida. «Es tracta d’un premi a la gran temporada que ha fet i a la seva capacitat de treball», va explicar el director general, Francesc Solana, «i nosaltres estem molt contents perquè pensem que amb Beqa, el projecte seguirà creixent».

«Significa molt per a mi» / Burjanadze, des d’allà on estigui de vacances, també va dir la seva al respecte: «Continuar a Andorra significa molt per a mi. Des del primer dia sempre he dit que l’equip tècnic i els companys m’han ajudat molt des del primer dia i vull seguir en aquesta família. Vull ajudar en el que pugui, marcar junts els objectius de la pròxima temporada i complir-los de nou. Estic amb molta il·lusió i espero que ens veiem molt aviat». El nou projecte comença amb el sí d’una peça clau del curs passat.