Set esports faran honor al Dia Olímpic del 2017

El Comitè Olímpic Internacional (CIO), amb la col·laboració de les entitats que regeixen cada país, organitzen cada 23 de juny el Dia Olímpic per promoure l’esport i Andorra no falla des del 2013. El Comitè Olímpic Andorrà (COA), amb Jaume Martí al capdavant, ha centrat el cap de setmana que ve per fer promoció mitjançant set esports i amb el patrocini d’Andbank.



Un serà el karate, a través de l’Open d’Escaldes, que avui ja comença la competició. També s’han apuntat a la iniciativa demà la Federació d’Atletisme amb la Quadriatló de proves atlètiques per a famílies a l’estadi comunal i la Fandjudo amb el Judo per a tothom al pavelló Germans Riba d’Ordino. Diumenge hi haurà vòlei platja al Parc Central, bàsquet 3x3 al Clot d’Emprivat, tir amb arc a Naturlandia i la Gimnastrada al Poliesportiu. El 25 de juny el tennis taula s’afegirà amb el Nacional al complex d’Encamp a més de la sincronitzada, que el 27 de maig va celebrar l’Open d’estiu. Martí va preveure que superaran els 1.200 participants de l’any passat. «Potser arribem als 2.000», va afirmar.