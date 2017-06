Notícia Moció per revocar la declaració d’interès nacional de la plataforma esquiable de Soldeu El PS presenta la iniciativa indicant que el Govern s’ha extralimitat i que no compleix amb la llei El ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, durant la sessió de control, ahir. Autor/a: MARICEL BLANCH

La declaració d’interès nacional del projecte d’una plataforma esquiable a la pista de l’Avet i d’un aparcament soterrat a Soldeu que, juntament amb altres factors, han desencadenat el trencament de Grandvalira, segueix aixecant polèmica. En aquest sentit, el Partit Socialdemòcrata (PS) va presentar ahir una moció al Consell General amb l’objectiu d’aconseguir el suport necessari per revocar la decisió de l’Executiu. Dijous vinent, els 28 parlamentaris hauran de votar la moció i decidir si donen suport a la iniciativa.



Els tres parlamentaris del PS van posar sobre la taula la proposta després que el conseller Pere López demanés explicacions ahir al ministre d’Ordenament Territorial en la sessió de control a l’Executiu tant pels requisits que el van portar a declarar d’interès nacional el projecte com per les «suposades exigències» de la Federació Internacional d’Esquí (FIS) per realitzar les finals de la Copa del Món al país i que, a l’entendre del grup, el Govern no resolgués els seus «dubtes».



Per López, el Govern s’ha «extralimitat» i s’ha «saltat la llei» amb la declaració d’interès nacional, ja que «la plataforma de Soldeu no compleix amb els requisits». A més, considera que no s’ha seguit el procediment establert, ja que la demanda no va ser redactada per Govern sinó per Ensisa i entregada pel Comú de Canillo, així com que la tipologia de l’equipament no entra dins dels supòsits establerts per llei per assolir aquesta consideració. Des del PS també dubten que la FIS condicionés la celebració de les finals a la construcció de l’obra.



Les explicacions de Torres / En resposta a les acusacions, el ministre va assegurar que l’Executiu tenia «l’obligació» de declarar d’interès nacional el projecte perquè «així ho estipula la llei». Torres va assegurar que la plataforma sí que es troba dins dels supòsits per assolir aquesta consideració, ja que encara que no hi figuri l’esport, sí que s’inclou la cultura i l’educació i «l’esport forma part de la cultura». A tall d’exemple, va recordar que tant l’Estadi Nacional com el Centre de Tecnificació d’Ordino van ser declarats d’interès nacional.També va justificar la decisió indicant que l’ampliació de la pista tindrà una finalitat de seguretat i de protecció civil.



Pel que fa a les exigències de la FIS, Torres va exposar que la federació va enviar una carta recomanant l’ampliació per millorar els accessos i els espais per a la premsa, entre d’altres. També va explicar que després que Ensisa presentés les millores, la FIS va «elogiar» els canvis i que això, va «augmentar les probabilitats» d’acollir la competició. López, però, va deixar clar que les proves esportives «estaven concedides» abans de l’anunci d’aquestes millores i que, per tant, no eren imprescindibles.



D’altra banda, el cap de Govern, Toni Martí, va indicar que es reunirà amb el president del Consell d’Administració de Saetde, Joan Viladomat, la setmana vinent. A més, Viladomat vol comparèixer davant la Comissió legislativa d’economia per explicar la situació, segons va avançar RTVA.