El Govern treballa en la fase 1 del vial de Sant Julià

Homologació del títol de català a València, Catalunya i Balears

El Govern vol tirar endavant la fase 1 de la desviació de Sant Julià de Lòria –que va entre la rotonda de la carretera de Fontaneda i l’antic càmping Huguet– abans que acabi la legislatura. Així ho va anunciar ahir el ministre d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, arran d’una pregunta del conseller de Socialdemocràcia i Progrés (SDP), Víctor Naudi, apuntant que d’aquesta manera només quedarà pendent la fase 2, que correspon al darrer túnel. Sobre els dubtes de Naudi de si el projecte inicial havia patit canvis, Torres va assegurar que tot segueix igual tant pel que fa al pla sectorial com pel que fa als convenis signats amb els particulars i que únicament s’ha afegit un pont entre l’avinguda Francesc Cairat i el vial.Caldrà esperar, en canvi, per dur a terme la fase 2 del vial, ja que Torres veu complicat que es pugui fer aquesta legislatura per l’alt cost que té la infraestructura. Davant la preocupació del conseller progressista, el ministre va remarcar la necessitat de l’obra tant per als visitants com per als residents.D’altra banda, la consellera independent Sílvia Bonet va preguntar sobre el sistema d’aproximació amb GPS a l’aeroport Andorra-La Seu d’Urgell. Torres va informar que s’està treballant amb les autoritats espanyoles per agilitzar el procés, tot i que va apuntar que pot trigar més d’un any.

- La sessió de control al Govern també va servir per debatre sobre el fet que el títol de Batxillerat del sistema educatiu andorrà no dona una convalidació directa al nivell B2 de català arran de les preguntes presentades pel conseller d’SDP, Víctor Naudi, i pel liberal, Ferran Costa. El ministre d’Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover, va assegurar que a altres països tampoc s’acostuma a donar els títols de manera automàtica i que donen totes les eines necessàries per anar a la convocatòria i assolir el reconeixement. Naudi va lamentar que no s’atorgui un cop acabat el Batxillerat, ja que «se suposa que si aproven tenen un nivell suficient»

- A més, Jover va informar que s’està treballant perquè els títols de català lliurats a Andorra siguin homologables amb els de Catalunya, les illes Balears i el País Valencià.