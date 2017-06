Notícia L’Andorra Jazz Escaldes torna 13 anys després La parròquia reprendrà el festival del 13 al 16 de juliol al Prat del Roure Un dels organitzadors, Massimo di Stefano, i el conseller de Recursos Humans i Cultura, Salomó Benchluch. Autor/a: ANA / J.R.

Tretze anys. Aquest és el període que ha necessitat la parròquia escaldenca per recuperar l’Andorra Jazz Escaldes-Engordany, un festival que durant 20 anys va portar els grans noms del jazz en territori escaldenc. Amb aquesta vocació, el comú i empreses privades han decidit rellançar el projecte, per tal de portar artistes de primer nivell d’aquest estil musical. Un vell conegut del festival, Chano Domínguez, que ja va actuar en l’antic certamen, serà l’encarregat d’obrir el retorn de la iniciativa amb un estil de jazz-flamenc, el 13 de juliol. La mateixa nit també actuaran el trompetista Paolo Fresu i el pianista Uri Caine.



El director d’E. Sound, una de les empreses organitzadores del Festival, Massimo di Stefano, va recalcar de Paolo Fresu que és una de les figures més rellevants del jazz actual, atès que «possiblement és l’artista de jazz amb més concerts a l’any a Europa».



Un dels plats forts arribarà el 14 de juliol, amb l’actuació del compositor i baixista, Michael League, el líder del grup Snarky Puppy, que presentarà el seu nou projecte Bokanté. Però els grans noms no acaben aquí, el 15 de juliol trepitjarà l’escenari del Prat del Roure el guanyador del darrer Grammy al millor àlbum de jazz instrumental, John Scofield. El nord-americà tornarà al festival després d’uns quants anys i ho farà convertit en una de les referències d’aquest estil musical.



La cloenda anirà a càrrec de Madeleine Peyroux, que va actuar per primer cop l’any 1996 amb el seu primer disc i ara «torna com una gran referent del jazz», segons va recalcar la cap de Cultura d’Escaldes-Engordany, Anna Garcia. Una «aposta per la qualitat», tal com va explicar di Stefano, que també va posar en relleu que la partida pressupostària dedicada als artistes és d’uns 45.000 euros. Una xifra important que s’explica pel «prestigi internacional dels artistes que vindran», va destacar.



Per la seva banda, el conseller de Recursos Humans i Cultura escaldenc, Salomó Benchluch, va apuntar que en el seu moment el festival va tancar les seves portes per l’elevat pressupost que requeria. Tot i això, el conseller va manifestar que ara que s’ha decidit reprendre el projecte desitgen que tingui continuïtat, atès que «és molt difícil plantejar-se objectius perquè no sabem com anirà, però volem que això s’allargui molts anys». Di Stefano també va remarcar que «es tracta d’un projecte molt ambiciós», segons ha informat l’ANA.



La recerca de públic internacional és una de les prioritats dels organitzadors, ja que més enllà del públic andorrà també hi ha la voluntat d’arribar a gent dels països veïns. Tot i això, Benchluch va exposat que en la primera edició, després de tants anys, es plantegen «un 70% de públic local i un 30% d’internacional».



Els preus del festival oscil·laran entre 15 i 35 euros i també es facilitarà un abonament per als quatre dies per 80 euros.