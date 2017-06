El copríncep Macron visitarà el Principat el 2018

El mandatari portuguès té previst venir a Andorra per la festivitat de Meritxell



- El cap de Govern, Toni Martí, va anunciar ahir que es preveu que el president portuguès, Marcelo Rebelo de Sousa, visiti el Principat el 7 i 8 de setembre d’enguany. La data coincideix amb la celebració de la festivitat de Meritxell. Martí va ressaltar que la visita de Rebelo de Sousa és una demostració «de la bona relació» que Andorra té amb Portugal. «És una bona notícia i la consolidació i el respecte que es té de l’Estat Andorrà fora de les nostres fronteres», va emfatitzar el Cap de Govern, en declaracions a RTVA, després del Consell de Govern, que va tenir lloc ahir. - És la primera vegada que Rebelo de Sousa visitarà el Principat des que és president, un càrrec que va assumir el 9 de març del 2016.

El copríncep francès, Emmanuel Macron, podria visitar el Principat l’any que ve, segons va anunciar ahir el seu representant a Andorra, Patrick Strzoda. Tot i així, Strzoda va exposar que malgrat que Macron té una «agenda molt carregada», intentarà visitar el país tan aviat com pugui. Strozda, que ahir va fer una declaració de promesa de les seves funcions davant del Consell General, va exposar que caldrà preparar «molt bé» la visita del copríncep francès a Andorra, segons recull l’ANA.Per la seva part, el Govern andorrà veuria amb bons ulls que el copríncep vingués a Andorra l’any que ve, ja que això coincidirà amb els 25 anys del naixement de la Constitució del Principat, que va veure la llum el 14 de març del 1993.En un altre context, el representant del copríncep va assegurar que Macron coneix perfectament la realitat andorrana i que està molt atent de les reformes que s’estan duent a terme al país. Així mateix, va defensar que Macron dona suport a les negociacions per un acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea. En aquest context, Strozda va remarcar que caldrà fer molta pedagogia sobre l’encaix del Principat a Brussel·les.De fet, el copríncep va mostrar al llarg de la campanya electoral una ferma convicció en les institucions europees i en seguir el projecte comunitari endavant, en contraposició a la seva contrincant en la segona volta de les eleccions, Marine Le Pen, una euroescèptica convençuda.D’altra banda, Strozda va ressaltar que també està preparant la visita del cap de Govern, Toni Martí, i del síndic, Vicenç Mateu, a París, on es reuniran amb Macron. Molt probablement, les autoritats andorranes realitzaran el viatge durant el pròxim mes de juliol.Compromís amb Andorra / Strozda va llegir ahir una declaració de jurament o de promesa on es comprometia a exercir les seves funcions d’acord amb la constitució del país i de part del copríncep francès, en un acte que va tenir lloc ahir al matí en el Consell General.Durant el seu discurs, el representant personal d’Andorra de Macron va subratllar que caldrà vetllar per les reformes que s’estan portant a terme al país i perquè aquestes «siguin posades en marxa amb pedagogia» i puguin ser acceptades pel poble.Mateu va destacar que la figura dels coprínceps com a «símbol de la permanència de la sobirania d’Andorra». A més, va aprofitar també per felicitar a Macron. També va manifestar que en el copríncep recau una responsabilitat en temps complicats. «Som conscients de la responsabilitat del càrrec en un moment de gran incertesa per Europa i el món», va exposar Mateu.Així mateix, Mateu va oferir la seva «més lleial» col·laboració al nou copríncep alhora que es va mostrar convençut que s’obriran nous ponts de diàleg i entesa entre el Govern i Macron.