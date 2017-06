Notícia Odebrecht va justificar activitat comercial a BPA Fonts properes als accionistes neguen que el banc participés en suborns Una oficina de BPA. Autor/a: TONY LARA

La constructora brasilera Odebrecht va obrir un compte a Banca Privada d’Andorra (BPA) l’any 2008 justificant que els diners procedien d’una activitat comercial de compravenda de maquinària a Xina i Estats Units per exportar-la a Equador. Segons fonts properes als accionistes majoritaris del banc fins a la seva nacionalització, vista l’activitat comercial es va donar el vistiplau a l’obertura del compte per una quantitat d’un milió de dòlars, desconeixent i no poden controlar si tres anys després aquests diners s’utilitzarien, suposadament, per pagar coimas (suborns).



Segons les mateixes fonts, l’exadvocat de la constructora, Rodrigo Durán, que va declarar a Madrid que BPA estava en mig del sistema de suborns que va idear la companyia per aconseguir obres públiques a l’Amèrica llatina, estaria intentant fer creure a la Justícia espanyola i andorrana que l’operativa esmentada va ser dissenyada pel banc i no per l’empresa. Un fet que fonts properes als accionistes neguen rotundament tot indicant que BPA no utilitzava aquest modus operandi i que, en tot cas, la Justícia ja determinarà si hi ha persones individuals que van portar a terme males praxis dins l’entitat.



Les fonts consultades van negar rotundament que en cap ocasió BPA pagués cap comissió ni cap prima als seus treballadors per dur a terme activitats que es puguin considerar poc clares.