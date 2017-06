Neguit entre els comerciants del Fener Boulevard

Neguit. Això és el que es respira entre els comerciants del Fener Boulevard. Des que van rebre una carta de la propietat d’aquest espai en la qual els anunciava que es preveu fer un centre comercial en aquesta zona. Tot i que la propietària els ha comunicat que tindran preferència a l’hora d’instal·lar-se a la nova infraestructura, els amoïna com es desenvoluparà aquest projecte i quina repercussió pot tenir en els seus establiments.



Per exemple, Anna Busquets, de la Joieria AB, aplaudeix la iniciativa i creu que «és un bé per al país», però reconeix que genera una mica de preocupació. Un dels «handicaps» que destaca és que han invertit molts diners a crear els seus negocis i ara hauran d’invertir-ne més per desmuntar-los, així com per situar-los dins del centre comercial. «Són molts diners», argumenta Busquets.



Però aquest no és l’únic inconvenient que hi veu. Un altre dels problemes és què passarà amb els locals mentre es facin les obres, que es preveu que durin un màxim de tres anys. «Haurem de tancar el negoci o no mentre es fan les obres?», es va preguntar Busquets. A més, en el cas que hagin de clausurar-lo, per quant de temps es faria això. «Un any o sis mesos, potser per ells és poc, però per a nosaltres és molt», argumenta.



Aquesta qüestió també amoïna a Fiona Fàbrega, treballadora de la pelleteria Empire. «Un cop està construït el centre comercial anem dins, però mentrestant?», es demana. A més, argumenta que si durant el temps que fan les obres, han de buscar un altre local, doncs el més probable és que ja no tornin a la zona del Fener Boulevard.



La incertesa envaeix Teresa Sousa de Bebé Major. «Ens han informat, ens han avisat, però no sabem res més», diu Sosa. Desconeix, però, si haurà de buscar un altre local o es pot quedar on està ara fins que obrin el centre comercial: «Tot dependrà del moment».



Jordi Negre, distribuïdor del grup d’esport Txitxerello Park, té un despatx en la zona. «A mi més igual, perquè agafo el meu ordinador i me’n vaig a un altre lloc», exposa Negre. No obstant això, exposa que ha parlat amb diversos comerciants i, assegura, tenen molts dubtes. «Hi ha una mica de preocupació de no saber on aniran, quin local els oferiran o quant costarà», relata. A més, destaca que molts negocis «han fet molta inversió, que ara no se’ls retornarà».



Però Negre també ressalta l’encant actual que té el Fener Boulevard que ofereix la possibilitat dels clients de passejar a l’aire lliure, mentre fan compres. «Estem a peu de carrer», al·lega Negre.



D’una manera similar s’expressa Fàbrega, que manifesta que dins del centre comercial no hi ha aire lliure. «Hi podria haver una altra cosa. Volen aconseguir que ens tornem com una metròpoli com Nova York. Som un país petit de muntanya i l’estan destrossant tot», lamenta la treballadora.



L’empleada d’una altra botiga, que va voler preservar l’anonimat, també es va mostrar contrària a aquest projecte. «Afecta a tot i a tots», mentre reflexiona sobre el plaer de poder visitar botigues mentre es gaudeix del sol.



Per contra, però, Xamiri Galobardes, que té una empresa de brocanters i antiguitats al Fener Boulevard, hi està totalment a favor. «Estem tranquils, perquè si fan alguna cosa, segur, que ho faran bé», defensa Galobardes. Ara per ara, però, diu que «estan a l’espera» de saber com es concreta el projecte.