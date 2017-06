Notícia Naturlandia tancarà fins dijous per supervisar la seguretat Els operaris del parc realitzen els treballs d’arranjament i reforç de les reixes del tancat dels ossos Dos treballadors del Parc d’animals de Naturlandia observen l’estat de les tanques del recinte dels ossos. Autor/a: NATURLANDIA

Naturlandia va iniciar ahir les tasques d’arranjament i reforç del tram de la tanca malmès del recinte dels plantígrads i per on l’os abatut dimecres va aconseguir escapar de la seva gàbia. Els treballs faran que el parc no obri al públic fins dijous, ja que el dimarts i el dimecres són els dies de tancament per al manteniment setmanal de les instal·lacions.



Amb tot, el Comú de Sant Julià va indicar ahir que els primers resultats de l’avaluació del recinte indiquen que els paràmetres de seguretat són bons. Tot i així, està previst incorporar una sèrie de recomanacions per augmentar encara més la seguretat. El comú va explicar que l’objectiu principal de la feina és el fet de poder evitar un incident semblant en un futur.



Ossos traslladats / El parc ha traslladat els ossos al recinte que té habilitat per l’estada temporal dels animals, amb les condicions i garanties necessàries. De moment, el tancament només afecta el Parc d’animals, ja que la resta del parc opera amb normalitat. En el sector de l’os es farà la revisió dels sistemes de seguretat i dijous tornarà tot a la seva normalitat.



La corporació va explicar el tancament no portarà conseqüències ja que les aturades tècniques ordinàries que es fan durant l’any ja tenen aquesta durada o més i encara que aquesta s’hagi hagut de fer arran de l’incident, no tindrà afectació. La clientela que ja té l’entrada comprada per visitar la zona d’animals els dies que no serà visitable poden gestionar-les a través de la pàgina web de Naturlandia, on s’han activat diferents solucions.



Quant a la investigació, la Policia va argumentar ahir que no vol avançar informació ni explicacions fins que no es faci l’informe complet ja que en funció de l’informe es decidirà si s’obre un dossier penal.



Els tècnics de Patrimoni Natural del Govern elaboraran una auditoria acurada de la situació que, segons els primers resultats de l’avaluació, indiquen que els paràmetres de seguretat són bons. Malgrat aquesta primera valoració, està previst la incorporació d’una sèrie recomanacions per tal d’augmentar encara més els paràmetres de seguretat que, segons han insistit els tècnics, és molt elevada.



Apapma / D’altra banda, el president d’Apapma, Carles Iriarte, va expressar ahir la seva sorpresa pel seguit de circumstàncies difícils d’explicar que van portar a què un os s’escapés de la seva gàbia i acabés mort d’un tret pel personal del parc. Iriarte s’ha fet moltes preguntes sense obtenir una resposta clara, per això espera a tenir la possibilitat de veure l’informe que expliqui el cas amb claredat.



«Els ossos no són animals per estar tancats, quan troben una oportunitat volen marxar, però tampoc sabem si l’os abatut volia escapar-se o simplement tenia massa socialització amb els humans, que són els que els hi donen el menjar», va afegir. A més, va recalcar que s’haurà d’investigar tot bé un cop es tingui l’informe fet: «No sabem si han estat moltes casualitats juntes o molta incompetència junta», va concloure Iriarte.



D’altra banda, la ciutadania ha obert una campanya a la plataforma virtual Change.org per recollir firmes amb l’objectiu d’alliberar els animals de Naturlandia.