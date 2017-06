Notícia ‘Andorra de Tapes’ torna al Centre Històric 17 locals i restaurants del casc antic d’Andorra la Vella ofereixen un ampli ventall de tapes a 2,50 euros Algunes de les tapes que s’oferiran a l’esdeveniment gastronòmic. Autor/a: MARICEL BLANCH

Embotits, formatges, carns, verdures, hortalisses de la temporada, bolets... Aquests seran alguns dels ingredients que contindran les tapes creatives elaborades amb els millors productes de la zona.



Es tracta de la segona edició de l’Andorra de Tapes, la ruta de tapes organitzada per Estrella Damm. L’esdeveniment se celebra des d’avui fins al 2 de juliol.



A l’esdeveniment, existiran dos formats de degustació: el primer serà una tapa acompanyada d’un quinto o una canya d’Estrella Damm per 2,50 euros, si no, també hi haurà la opció de fer un menú tancat amb dues Estrella Damm de 33 cl. per persona.



El gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va presentar ahir l’esdeveniment, junt amb un representant d’Estrella Damm, i va destacar que «hem de ser atractius per la gent de fora, és un esdeveniment important». El representant de l’empresa de cerveses va afegir que «estem molt satisfets de seguir ajudant l’hosteleria des de fa anys, fem més de 50 esdeveniments i rutes per tot el territori, fins i tot, a Miami i a Londres». Els organitzadors van assegurar que «les ofertes gastronòmiques de la ruta de tapes seran molt bones».



El gerent d’Andorra Turisme va afegir que aquest any l’esdeveniment durarà més dies, i això farà que també augmentin les ventes: «Sempre volem fer més que l’any passat, ara bé, no tenim cap objectiu, el que compta és l’esforç, serveix com un tema de contacte, i que una marca tan coneguda et faci un màrqueting tan internacional serà clau per les futures actuacions».



Budzaku va explicar que és important que la gent vegi el Principat com una oportunitat, un territori on es puguin fer sinergies de marques importants i que vegin que aposten per aquest tipus d’esdeveniments. «L’any passat es van vendre 10.000 tapes, però eren 10 dies i aquest any són tres setmanes, així que esperem que més», va concloure. Per comunicar als clients la participació en la iniciativa, a cadascun dels establiments se’ls facilitarà un llibret amb els detalls, un tòtem amb l’horari i l’oferta del local i una urna per a emplenar amb les butlletes de participació.