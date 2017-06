La Maxiavalanche i els seus 500 ‘bikers’ inauguren l’estiu

Vallnord-Pal es prepara per inaugurar la temporada d’estiu aquest cap de setmana, amb motiu de la Maxiavalanche. Ni més ni menys que uns 500 bikers es donen cita a la tercera cita de la Europ’Cup, que serà un magnífic aperitiu abans de l’inici dels Mundials Màsters, que es preveu per a dilluns.



En aquest cursa, tothom és benvingut. Tant els corredors d’elit com els amateurs, però entre els més ràpids es preveu una gran batalla per accedir a la gran final, coneguda com la Megavalanche. La competició ja té confirmada la presència dels noms més sonats de l’especialitat: el guanyador de l’any passat Nicolas Quere, Youn Deniaud i Cedric Ravanel són només alguns dels grans noms als que es podrà veure en acció. També cal destacar Remy Durand, Clement Charles o el veterà espanyol de Master-40 Carles Barcons, els quals es preveu que ocupin les primeres places a la cita per excel·lència de la temporada: la Megavalanche que, els dies 7, 8 i 9 de juliol, tindrà lloc a Alpe du Huez (França).



Amb tot, un dels habituals dins del top-10, Franck Parolin, torna al món de la competició després d’algunes temporades d’atur. Finalment, en la categoria femenina cal assenyalar el nom de Cecile Ravanel que, després d’imposar-se en l’Enduro World Series i trobant-se en l’actualitat al capdavant de la classificació es posiciona com a gran favorita.



E-Bike Serie, la novetat / La Maxiavalanche arriba a Vallnord amb una novetat. El programa del diumenge començarà amb l’E-Bike Serie by LoisiBike. Malgrat que l’assistència elèctrica en les competicions d’aquesta modalitat de BTT encara està en període experimental, s’estrenarà una cursa amb les bicicletes més innovadores de l’actualitat.