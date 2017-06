Bou arriba llençat al 25è aniversari de la cita laurediana del Mundial

Toni Bou arriba llençat a la tercera cita del Campionat del Món de trial 2017, que es disputa a uns escassos deu quilòmetres de casa seva, a Sant Julià de Lòria.



La cita laurediana, precisament, està d’aniversari. Compleix 25 anys –ininterromputs, perquè també ha acollit tres Mundials de les Nacions– des que es va fer un forat al màxim calendari. Va ser l’any 1992, amb victòria per a és Jordi Tarrés, el millor pilot de la història d’aquest esport fins que va aparèixer Bou, el qual acumula deu entorxats –i 11 més en indoor– que ha fet petits els set del seu compatriota. De fet, el resident arriba llençat a la cita laurediana no només pel seu impressionant currículum, sinó perquè ha estat el guanyador a les dues primeres cites, Camprodón i Motegi.



Però cada carrera és una història i la de Sant Julià té un afegit que preveu un gran duel en la lluita pel triomf. Estaran els clàssics de sempre. Els Jeroni Fajardo, Albert Cabestany, Takahisa Fujinami i, sobretot, Bou i Adam Raga. Tots dos sumen sis victòries cadascú a Sant Julià. Estan a una del rècord, que ostenta Dougie Lampkin amb set. Igualar la xifra del britànic a les noces de plata de la cita laurediana, també una llegenda del trial –set títols outdoor, cinc indoor–, és tot un reclam perquè els prop de 3.000 visitants que s’esperen gaudeixin d’una gran batalla en la lluita per la victòria. Quinze punts separen Bou i Raga, primer i segon, en la classificació provisional.



Sant Julià ofereix un escenari especial. No només perquè tot i tenir alguna zona al centre de la vila, presenta la majoria d’elles a prop de la cota 1.600 de Naturlandia (14 de les 15 zones, en un recorregut de 10 km. que els pilots hauran de completar dues vegades). A cap pilot se li escapa que aquesta altura provoca canvis en el rendiment habitual de les motos, però és que aquest any apareix un altre ingredient que farà patir de debò el personal. Les altíssimes temperatures que s’estan registrant generaran més d’un maldecap, també a la segona categoria, el Trial 2, on entre els 23 inscrits hi ha l’andorrà Xavi Casas, l’exbiker que va guanyar un Mundial en 26 polsades que torna a una cita internacional després de diversos anys fora de joc.

Presentació del Territori Toni Bou / La competició pura i dura no serà fins demà, a partir de les nou del matí , avui els prolegòmens també donaran vida a la parròquia. Al matí hi haurà verificacions, entrenaments lliures i, com a gran novetat, també els classificatoris, cap a tres quarts de tres de la tarda se signaran autògrafs i cap a les sis es presentarà el Territori Toni Bou a la cota 1.600, un espai perquè el 21 vegades campió del món pugui entrenar i també a disposició de l’escola, amb la intenció de que en un futur Andorra pugui tenir algun pilot preparat per participar en el gran circ del trial.