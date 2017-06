El cos diplomàtic d’Andorra té un cost d’un milió i mig d’euros

Andorra compta a hores d’ara amb cinc ambaixadors i dos representants diplomàtics a l’estranger. Durant els darrers dos anys (2015 i 2016), aquestes figures han suposat un cost de 1.539.558 euros per a l’Estat, així ho va detallar ahir el Consell General a través d’un butlletí.



Del més d’un milió i mig de costos, 783.111 corresponen als salaris dels ambaixadors i representants i 765.446 a les despeses d’aquets. En el concepte despeses s’inclou: el lloguer de la residència, el personal de neteja, l’energia elèctrica, la locomoció i els desplaçaments personals i les assegurances.

Distribució segons despeses / L’ambaixadora que ha rebut més diners durant els darrers dos anys en caràcter de despeses ha estat la de les Nacions Unides (186.161 euros), seguida de l’ambaixador d’Andorra a Espanya i de l’ambaixadora a França, que han tingut unes despeses de 172.098 i 141.457 euros, respectivament.



Pel que fa a l’ambaixador/a que ha rebut menys diners en aquest concepte és el que representa Andorra a Ginebra. Aquesta figura ha obtingut 3.148 euros i el cost és tant inferior als demès perquè no resideix al país on està representant, per tant, només té despeses de locomoció i desplaçaments personals.

Repartiment salarial / Pel que fa als salaris dels diferents representants del Principat, des que es va iniciar la present legislatura el que ha rebut una retribució més alta és l’ambaixador extraordinari i plenipotenciari d’Andorra a Espanya, Jaume Gaytan, amb 188.406 euros, mentre que l’ambaixadora a França, Cristina Rodríguez, ha disposat d’un salari de 122.041 euros.



Les figures que han rebut menys pressupost en aquest àmbit són l’ambaixador a la Santa Seu i República de Portugal, Jaume Serra, i l’ambaixador al Principat de Liechtenstein, al Principat de Mònaco, a la República de San Marino i a la Confederació de Suïssa, Enric Tarrado, ja que han rebut (cadascun) 33.624 euros. Com en el cas anterior, el cost d’aquests ambaixadors és menor perquè no resideixen al país on estan representant Andorra.

La reglamentació / Segons estableix la normativa, els ambaixadors perceben un salari únic, sense complement de destí ni dietes. A més, els ambaixadors residents a l’estranger –com la resta de diplomàtics– amb infants a càrrec perceben un complement variable en funció del nombre d’infants, prenent com a base el complement de destí pertinent. En el cas d’un primer fill, es percep el 50% del complement de destí , i en el cas d’un segon fill, es percep un complement del 30%.



L’ambaixada també es fa càrrec per als ambaixadors acreditats a països on no puguin beneficiar-se del sistema de cobertura mèdica d’Andorra.