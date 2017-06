Comencen les rebaixes privades

Les rebaixes privades donen el tret de sortida a la campanya de reducció de preus d’aquest any amb descomptes d’entre el 20 i el 40%.

Els establiments del Principat que han volgut adherir-se a la campanya van obrir ahir les seves portes amb el propòsit d’oferir els productes a un cost més econòmic i de cara als compradors més habituals. I és que com ja ha passat en temporades anteriors, aquest període de rebaixes està més enfocat als ciutadans del país que als turistes, malgrat que mai es descarta poder comptar amb algun que altre visità forà que es troba aquests dies al país. També per aquest motiu, la majoria de les botigues i empreses adscrites no disposaven ahir de cartells o plafons informatius que donessin a conèixer l’inici de les rebaixes, ja que la majoria dels productes que es venen durant aquest període són elements que el ciutadà de a peu a anat veient durant les darreres setmanes i que ha esperat a adquirir sabent que en breu s’iniciarien les reduccions de preus.



Pel que fa als compradors –com cada any–, sempre hi ha els matiners que volen aprofitar per comprar quan abans millor amb l’esperança que ningú els prengui allò que ja tenen al cap. Doncs a primera hora d’ahir, ja hi va haver gent que es va desplaçar fins als establiments desitjats per adquirir aquella peça de roba o objecte que feia dies que estava buscant. Altres, s’hi van apropar merament per veure si hi havia alguna cosa que els podia agradar. De cara al migdia, sembla que les compres van afluixar una mica, i és que el trànsit de ciutadans a les botigues va disminuir força, però arribant ja al vespre, l’afluència es va revifar.

El calendari / Les rebaixes privades es mantindran fins el proper 22 de juliol i seguidament (el 23) s’iniciaran les rebaixes d’estiu, i aquestes s’allargaran fins el 31 d’agost. Després, els ciutadans i turistes s’hauran d’esperar a la temporada d’hivern, que començarà amb set dies de rebaixes privades (del 12 al 21 de desembre) i finalitzarà amb una campanya més grossa del 22 de desembre al 28 de febrer.