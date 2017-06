Notícia Un neuròleg més per als malalts d’Alzehimer el ministeri preveu establir un equip multidisciplinari de treball

L’atenció a les persones amb malalties neurològiques s’ha fet sempre amb metges de capçalera, que juguen un rol predominant en la detecció precoç, i amb el suport dels metges especialistes en neurologia del SAAS. Ara, el ministeri està treballant per establir un equip multidisciplinari de treball format per metges (generalista, neuròleg, internista), infermeres (de primària i de centre sociosanitari), neuropsicòlegs, i treballadors socials, que analitzarà l’atenció actual a la demència i els models que existeixen a altres sistemes sanitaris per tal de dissenyar el model propi d’Andorra.

Salut ha plantejat diverses mesures per millorar l’assistència en neurologia i en l’atenció als malalts d’Alzheimer, donant resposta a la pregunta del conseller general d’SDP, Víctor Naudi. Aquest programa facilitarà dades fiables de la prevalença i d’incidència de l’Alzheimer a Andorra. D’altra banda, està previst que el projecte estudiï diferents col·laboracions amb els representants de les famílies amb malalts d’Alzheimer.