Notícia Els fronterers tindran cobertura sanitària a Catalunya El Parlament aprova la regulació de l’assistència d’aquest col·lectiu que treballa a Andorra Un policia espanyol a la frontera del riu Runer.

Tots els treballadors fronterers d’Andorra residents a l’Alt Urgell tindran dret a l’assistència sanitària a càrrec dels fons del Servei Català de la Salut, sense excepcions. El Parlament de Catalunya va donar dijous llum verda a Llei d’Universalització de l’Assistència Sanitària, que «permetrà l’accés a la sanitat pública als ciutadans que acreditin l’empadronament en algun municipi de Catalunya». El Projecte de Llei ha rebut el suport de JxS, el PSC, CSQEP i la CUP, mentre que el PP hi ha votat en contra i Ciutadans s’ha abstingut.

La inclusió dels fronterers ve donada pel fet que el nou text ha inclòs l’esmena que hi va presentar el diputat del Junts pel Sí i alcalde de la Seu d’Urgell, Albert Batalla, que demanava reconèixer el dret assistencial «als treballadors residents a Catalunya que treballen fora de la Unió Europea i de l’Espai Econòmic Europeu».

Segons Batalla, «el que ha passat aquest dijous al Parlament és el punt final a una situació que portem denunciat des de fa molts anys, un greuge que afectava un grup molt important com és el dels treballadors a Andorra residents a l’Alt Urgell, els quals no tenien reconeguda la seva condició de nous assegurats des del 2012, any en què el Govern espanyol va promulgar el decret de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut», informa Ràdio Seu.

En aquell moment, la nova regulació sobre les condicions d’assegurat i beneficiari per poder accedir a l’assistència sanitària a l’Estat espanyol, recorda el diputat urgellenc, «va provocar la suspensió de la Llei Catalana d’Universalització i va deixar de reconèixer com a nous assegurats del CatSalut els treballadors fronterers residents a la Seu i comarca».

Amb la Llei aprovada dijous, les persones que no tenen la condició de beneficiàries del sistema nacional de salut espanyol podran accedir novament a la sanitat pública si acrediten que viuen a Catalunya. Una mesura que també implica de manera específica els fronterers de l’Alt Urgell.