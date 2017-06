Solbes sosté que la UE no acceptarà especificitats a canvi de res

Pedro Solbes, exministre d’Economia i Hisenda d’Espanya durant el govern de José Luis Rodríguez Zapatero i excomissari europeu, va parlar ahir al matí sobre l’encaix que ha de tenir Andorra dins la Unió Europea. Solbes va creure necessari que el Principat s’incorpori al mercat interior europeu, però a la vegada, va preguntar si es poden mantenir els tipus impositius baixos i les especificitats en temes com el tabac.



Va recordar també que Europa camina cap a «l’harmonització fiscal» i als «règims similars». Pel que fa als «règims divergents», «poden ser temporals», però «no són permanents i en qualsevol cas, van apropant-se al règim general», va dir. El polític va assegurar que Europa avaluarà totes les particularitats que Andorra defensi, però que «algunes es consideraran i algunes no». Durant les negociacions, «es buscarà la relació que sigui raonable», va considerar, però si es pacten contrapartides avantatjoses per a Andorra, «també la UE pot plantejar-li certs esforços». Pel que fa a la possible afectació que pugui tenir el brexit en les negociacions Andorra-Europa, Solbes va recordar que, malgrat que la marxa del Regne Unit de la UE «significarà un canvi que pesarà molt els propers mesos», tal i com s’han dissenyat aquestes negociacions, no té per què afectar la resta de punts que hi ha sobre la taula.



Per tot plegat, el polític espanyol va refermar el convenciment que Andorra ha d’entrar dins el mercat europeu. Per als qui es preguntin per què es vol entrar a Europa si està malament, Solbes els respon que tenen raó, «però fora encara plou més». Solbes, que va fer aquestes manifestacions en el marc de la Trobada Empresarial al Pirineu patrocinada per Crèdit Andorrà, va participar a la taula rodona ‘Europa versus Estats Units: encara som socis?’, juntament amb l’assessor econòmic i polític de governs (com del propi Barack Obama), Juan Verde. L’assessor va fer una exposició molt crítica sobre l’actual president dels Estats Units, Donald Trump. Mesos després que arribés al càrrec «lluny d’estar tranquil, estic preocupat», per la visió «nacionalista i proteccionista» que li està donant al país.



Però veient la part positiva de tot plegat, i partint que ara mateix l’índex d’aprovació als EUA de Trump és del 32%, «la gent està enfadada» i això ha fet «que tornin a creure en la política» i que a través d’ella es poden canviar coses. S’estan veient manifestacions als Estats Units que no es veien des dels anys 60, va afegir.