Andorra aposta per l’obertura econòmica per un a creixement

El cap del Govern d’Andorra, Antoni Martí, va apostar ahir per l’obertura i la liberalització de l’economia, juntament amb els principis d’inclusió i sostenibilitat, per aconseguir un creixement sòlid. Martí va participar a la 28ª Trobada Empresarial al Pirineu, on va assegurar que un creixement basat en el tancament i el proteccionisme «no pot ser sòlid ni durador».



«Els països que es tanquen i aïllen poden prosperar durant un temps, però aquesta prosperitat serà un miratge», va afirmar el polític andorrà, que va recordar que el proteccionisme, les barreres i les guerres comercials van estar l’origen de la majoria de conflictes bèl·lics. «En canvi, la pau i la prosperitat s’han construït sempre des de l’obertura, la lliure circulació de béns i persones i, sobretot, de les idees», va remarcar. Andorra, va assenyalar Martí, sap que això és així i s’ha convertit en exemple de país que ha prosperat en la mesura que s’ha obert i ha estès ponts econòmics i humans amb l’entorn i el món.



«El ‘boom’ del segle XX prové de l’obertura, de construir carreteres, de signar acords comercials i duaners i de trobar l’encaix en l’entorn europeu», va declarar Martí, que va dir que sense una clara aposta per el aperturisme, Andorra no tindria avui una economia basada en el comerç, el turisme i la banca.

Per això, davant l’actual dialèctica entre obertura i tancament, entre liberalització i proteccionisme, Martí aposta sens dubte per les primeres de les opcions.

Gràcies a això, va comentar que el Principat ha obert la seva economia a la inversió estrangera, compta amb un sistema financer homologable i competitiu i està negociant actualment un acord d’associació amb la UE.