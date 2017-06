L’Audiència Nacional revisarà la presó preventiva de Rosell i Besolí

L’Audiència Nacional realitzarà el proper dijous una vista per revisar la presó incondicional dictaminada per la jutgessa Carmen Lamela contra l’expressident del FC Barcelona, Sandro Rosell, i el seu suposat testaferro, Joan Besolí (exconseller de Finances del comú de Sant Julià de Lòria), segons informa Europa Press.



Ambdós van ser detinguts el passat 23 de maig acusats d’integrar una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals procedents de comissions il·lícites. Dos dies després –i posteriorment a haver declarat juntament amb altres imputats per la mateixa trama– la titular del Jutjat Central d’Instrucció número tres va acordar dictaminar presó incondicional per a ambdós detinguts al·legant que hi havia risc de destrucció de proves, de fuga i de reiteració delictiva.

Els detinguts / Dimecres passat, Lamela va deixar en llibertat provisional un dels detinguts en el cas Rimet, el soci de Rosell en l’acadèmia de joves promeses del fútbol Aspire, Josep Colomer. Tot i això, Colomer haurà de complir un seguit de mesures cautelars, com presentar-se un dia al mes davant del jutjat o tantes vegades com sigui requerit i estar localitzable en un número de telèfon i domicili.



Segons va detallar Lamela durant una vista, existeix risc de fuga amb Colomer, però la magistrada considera que té una menor participació en els fets investigats i per això no creu que hi hagi risc de reincidir.



A banda de Colomer, la investigació actual assenyala a l’expresident de la Federació Brasilera de Fútbol, Ricardo Terra, com a presumpte col·laborador de la trama. A més, també van ser detinguts l’esposa de Rosell, Marta Pineda, i l’empresari libanés Hale Ohnnessian, tot i que van ser posats en llibertat després de declarar davant de la jutgessa.

Oposició de la fiscalia / Gairebé una setmana desprès d’haver-se dictaminar presó incondicional per a Rosell i Besolí, els dos acusats van recórrer a l’aute.



En concret, Rosell va al·legar que no hi havia possibilitat de fuga ja que «és conegut per la majoria de ciutadans en qualsevol part del planeta». Tot i això, la Fiscalia va considerar que aquest no és un argument a tenir en consideració perquè altres personalitats conegudes han aconseguit eludir a les autoritats. Per aquest motiu, va presentar un escrit davant de la Sala oposant-se a la seva llibertat, ara però haurà de decidir l’Audiència Nacional.