Els Fallaires d’Andorra la Vella ja es preparen per Sant Joan

Els Fallaires d’Andorra la Vella es reuniran demà a la Comella a partir de les 11 del matí per tal d’elaborar les falles tradicionals. Aquestes falles estan fetes amb l’escorça de beç o bedoll enfilades en un pal de boix.



Segons detalla l’associació, la falla tradicional només es pot veure cremar a la placeta del Puial, just abans de l’inici del recorregut de la cremada del dia 23 de juny, «i tenen el dret de fer-ho els nous fallaires que passen de rodar llum a rodar foc –enguany en són tres–, així com el fallaire major i els membres de l’equip que el van ajudar a trobar l’argolla de Fontargent».



Aquest any, al taller de falles tradicionals, a més d’Andorra la Vella, també hi seran fallaires de Sant Julià de Lòria, Escaldes-Engordany i Encamp, en el marc del retrobament i dels actes conjunts que fan els quatre col·lectius.

La cremada de falles / La cremada de falles és una tradició popular en què els participants fan un falla, l’encenen, l’agiten i la fan giravoltar vertiginosament fins que creen grans boles de foc. L’any 2010, el Govern va incloure la cremada de falles d’Andorra la Vella en la secció quarta de l’Inventari general del patrimoni cultural d’Andorra com a bé immaterial, i l’any 2015, el Comú d’Andorra la Vella va declarar l’Associació de Fallaires com a Entitat pública d’interès cultural.



La cremada de falles s’inicia a la placeta del Puial amb el bateig de foc, on els joves de 16 anys passen de rodar llum a cremar falles amb foc. El bateig de foc es fa amb la falla tradicional i posteriorment és el fallaire major, amb l’equip que l’ha ajudat a aconseguir l’argolla de Fontargent, és qui continua el ritual. Comença aleshores el recorregut de les falles pels carrers del Centre Històric de la capital passant per les places on antigament es celebrava aquesta tradició: Puial, Font de la Call, Pui, Consòrcia, Sant Esteve i Príncep Benlloch.